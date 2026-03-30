INAH Condena Demolición de Fincas Históricas en Pesquería, Nuevo León

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Nuevo León, ya dio su postura y condenó la demolición de al menos cuatro fincas históricas en el municipio de Pesquería, por parte del actual ayuntamiento para la construcción de una nueva torre administrativa con oficinas de dependencias municipales y estatales.

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Martha Elda Avalos Salazar, directora del INAH Nuevo León, señaló que las autoridades de Pesquería no contaban con el permiso para llevar a cabo la demolición de estos inmuebles históricos, y destacó que se enteraron de la situación a través de la publicación que realizó el alcalde Francisco Esquivel el pasado viernes 27 de marzo en sus redes sociales.

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INAH Nuevo León evaluará cambios para aplicar sanción

La directora del INAH Nuevo León señaló que la demolición de las fincas históricas va en contra de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 la cual señala que cualquier persona que intente demoler un edificio del siglo XIX o previo, debe contar con un permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que pocas veces se da.

Martha Elda Avalos Salazar agregó que, esta ley federal establece los términos en los cuales se tiene que pedir el permiso y la autorización para cualquier tipo de intervención de los monumentos históricos. Además, prevé sanciones. Por el momento, se trasladarán hasta el municipio de Pesquería el jurídico del centro INAH, el jefe de seguridad y un arquitecto para hacer un levantamiento de los daños y a partir de ello verán cuales son las sanciones que se le van a aplicar a las autoridades municipales.

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Con información de Ángel Giner | N+

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