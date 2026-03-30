Hombre es Asesinado a Balazos en la Carretera a Laredo en Apodaca, Nuevo León

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este lunes 30 de marzo dejó como saldo a un hombre sin vida sobre la Carretera a Laredo, en el municipio de Apodaca, a la altura de su cruce con el Libramiento Noroeste.

El hecho provocó una importante movilización de cuerpos de seguridad y de auxilio, además de afectaciones a la circulación vehicular en la zona durante las primeras horas del día.

Video: Matan a Hombre a Balazos en Apodaca NL

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio tras recibir el aviso de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. Sin embargo, al arribar confirmaron que la víctima, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

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Pese a que se intentaron maniobras de auxilio, los paramédicos no lograron reanimarlo, por lo que el área fue acordonada para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Víctima no ha sido identificada

Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido establecida. Autoridades informaron que vestía gorra, camisa color celeste y pantalón de mezclilla al momento del ataque.

El sitio donde ocurrió la agresión, ubicado frente a una báscula, es considerado una zona de tolerancia y ha sido señalado previamente por la incidencia de diversos delitos, entre ellos actividades relacionadas con la prostitución.

Agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron las primeras diligencias en el lugar para recabar evidencias y tratar de esclarecer el móvil del crimen.

Este hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en la recta final del mes de marzo en la zona metropolitana de Monterrey.

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