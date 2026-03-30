Conductor Dormita y Choca contra Camioneta en Escobedo, Nuevo León; Hay Tres Heridos

Un choque provocado por una supuesta dormitada dejó como saldo tres personas lesionadas y dos carros destrozados durante la madrugada del lunes 30 de marzo en el Camino a las Pedreras a la altura de Antiguo Camino a San Martín, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

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De acuerdo con lo narrado por el presunto responsable del accidente, el conductor del auto dormitó y esto provocó que se impactara contra la camioneta. Ambos vehículos quedaron destrozados debido a lo fuerte del choque. El hecho vial generó la movilización de cuerpos de emergencia hasta esta zona de Escobedo.

Paramédicos de la Asociación Mexicana de Rescate arribaron al lugar para atender a dos hombres y una mujer que resultaron lesionados, uno de ellos que presentaba diversos golpes y una probable fractura en la pierna derecha, mientras que la mujer presentaba heridas en la cabeza y cuerpo; ambos decidieron trasladarse por sus medios a una clínica para su atención médica.

Video: Deja Choque en Escobedo 3 Personas Heridas

Trailero queda herido tras dormitar y volcar en Linares

Otro hecho similar se registró durante la madrugada del pasado 19 de marzo a la altura del kilómetro 175 de la Carretera Nacional, en el municipio de Linares, Nuevo León. El chofer de un tráiler resultó lesionado luego de volcar su unidad de carga y derramar diésel, presuntamente por una dormitada.

Elementos del cuerpos de Bomberos de Linares se movilizaron hasta el kilómetro 175 donde se registró el accidente para auxiliar al trailero. Al llegar al sitio, los bomberos rescataron al conductor lesionado y abanderaron la unidad pesada que quedó volcada sobre el pavimento.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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