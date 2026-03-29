Vinculan a Proceso a Administradora de "La Tía Paty" por Presunta Extorsión en Nuevo León

Una de los dos administradores de la página “La Tía Paty” fue vinculada a proceso por el delito de extorsión. El hecho se dio a conocer durante la noche de este 28 de marzo, cuando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) confirmó la información en redes sociales.

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Luego de llevarse a cabo una audiencia de vinculación, las autoridades estatales tomaron la decisión de vincular a proceso a y Astrid “N”, quien es señalada, junto con otro detenido, por administrar una página de redes sociales en la que presuntamente extorsionaron a varias personas luego de difundir contenido en contra de sus víctimas y posteriormente exigirles dinero para eliminarlo.

En el caso de César “N”, su situación jurídica sigue pendiente debido a qué su defensa pidió algunos días para poder presentar algunas pruebas. Será el próximo 31 de marzo cuando se lleve a cabo una nueva audiencia de vinculación en contra del hombre. Como medida cautelar, ambas personas permanecerán bajo prisión preventiva en lo que se lleva a cabo esta investigación.

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Continúan investigaciones en caso “La Tía Paty”

Autoridades mencionaron que “La Tía Paty” también es investigada por su posible participación en el reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales, así como por el presunto uso de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad. Durante la audiencia de vinculación no se determinó ninguna situación legal respecto a estas líneas de investigación.

El caso ha generado inquietud, ya que la cuenta se presentaba como un espacio de entretenimiento o “chismes”, pero detrás podría estar relacionada con actividades ilícitas que ponen en riesgo la privacidad y la seguridad de las personas.

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