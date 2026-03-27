Catean Cuatro Salas de Masaje en el Centro de Monterrey y Guadalupe, Nuevo León

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) llevaron a cabo cuatro operativos en distintas salas de masaje en el centro de Monterrey y en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Fue durante la tarde de este viernes 27 de marzo cuando los agentes de investigación catearon al menos cuatro lugares donde se ofrecen distintos servicios de spa.

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Estos operativos se llevan a cabo debido a que la Fiscalía de Nuevo León busca cualquier tipo de indicios que confirmen el presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Hasta el momento se desconoce si existe alguna denuncia contra estos lugares donde aparentemente se ofrecen servicios de spa específicamente a hombres.

El primer despliegue ocurrió en el cruce de las calles Dr. Coss y Carlos Salazar, donde elementos de investigación catearon una sala de spa. Luego de llevar a cabo una inspección, autoridades colocaron varios sellos en puertas y ventanas para resguardar el sitio mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Suman cuatro cateos en salas de masajes en Monterrey y Guadalupe

Este mismo operativo se llevó a cabo en salas de masaje ubicadas en los cruces de Colón y Platón Sánches, Arteaga y Villagrán y una más en la colonia Ribera de la Purísima en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Hasta al momento no se ha dado a conocer si hay personas detenidas y cual fue el resultado de estas inspecciones, por lo que se espera que en las próximas horas se revelen más datos.

Los cuatro lugares quedarán asegurados por las autoridades hasta que terminen las investigaciones ante el presunto delito de trata de personas. Estos despliegues han causado temor entre locatarios vecinos, ya que los agentes de investigación han cerrado varios de estos cruces mientras llevan a cabo los trabajos correspondientes.

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Con información de Carlos Campos | N+

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