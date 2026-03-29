Hombre es Detenido tras Agredir a su Madre en Discusión en Monterrey, Nuevo León

Un hombre fue detenido luego de presuntamente golpear a su madre en calles de la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El hecho se registró este 29 de marzo, cuando la mujer pidió a su hijo que dejara de consumir sustancias ilícitas.

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a Administradora de "La Tía Paty" por Presunta Extorsión en Nuevo León

La victíma, una mujer de 57 años de edad, intentaba hablar de manera tranquila con su hijo para pedirle que dejara de consumir sustancias ilícitas. Según la afectada, la situación se salió de control cuando el joven reaccionó de forma violenta ante el comentario. En medio de la discusión, comenzó a agredirla físicamente, golpeándola en la cabeza, lo que provocó que la mujer decidiera salir de su domicilio para pedir ayuda.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Privada Felipe Ángeles y Felipe Ángeles, donde la víctima logró ver una patrulla de la Policía de Monterrey que circulaba por la zona. Al hacerles señas, los oficiales municipales se detuvieron para atenderla y, tras escuchar lo ocurrido, se dirigieron al lugar para ubicar al presunto agresor.

Video: Detienen a Hombre tras Golpear a su Madre en Colonia Emiliano Zapata en Monterrey

Identifican a hombre detenido por golpear a su madre

Minutos después, el hijo de la mujer fue detenido por los elementos de seguridad, quienes lo trasladaron al Ministerio Público para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes, donde se determinará su situación legal. El joven fue identificado como Luis Enrique "N", de 28 años de edad, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia al momento de la agresión.

Se espera que sean las mismas autoridades quienes brinden apoyo legal y psicológico a la mujer afectada. Será en los próximos días cuando se revelen más detalles sobre este caso. El hombre continuará detenido mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas:

DAGM