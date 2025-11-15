Muere el 'Padre' del Patito Amarillo de Hule a los 105 Años, en Hong Kong

LT Lam, considerado uno de los pioneros de los juguetes con el sello Made in Hong Kong, murió a la edad de 105 años, informaron medios locales.

Este empresario hongkonés fue el encargado de llevar el nombre de esta importante ciudad china a todo el planeta, sobre todo con un artículo insignia: el patito amarillo de hule.

Al frente de la empresa Forward Products, Lam convirtió a este sencillo juguete de goma en uno de los iconos hongkoneses y lo exportó a tal grado que la figura es mundialmente conocida.

La compañía comenzó a producir artículos de plástico por la década de los 50 del siglo pasado, en medio de la posguerra, la escasez de recursos y una industria en ciernes.

De ahí que las primeras líneas de producción llevó a la fabricación de juguetes de bajo costo y, por lo tanto, sencillos de hacer y muy básicos.

Un patito exitoso

El patito de hule rápidamente acaparó la mirada de los sectores medios y bajos de la población, y se convirtió en un artículo de superventas.

La empresa fabricó millones de unidades para cadenas internacionales, y el modelo, reproducido y reinterpretado en distintas variantes, quedó anclado en la memoria de varias generaciones.

Pero el patito amarillo no solo se quedó como producto físico, sino que fue usado en campañas publicitarias, ilustraciones y piezas de diseño gráfico.

Incluso, por el 2013, un pato gigante navegó por los mares de las grandes ciudades del mundo. Se trató de una propuesta del artista neerlandés Florentinj Hofman, que buscó conectar a las personas con su infancia.

Hoy, existen nuevas propuestas como los Labubus, una verdadera revolución del juguete en China. Sin embargo, el famoso patito amarillo se mantiene firme, navegando en la tranquilidad de su éxito.

