Albert Espigares Asume Como Director Técnico del Puebla Para el Clausura 2026

El Club Puebla anunció este jueves 20 de noviembre de 2025 la designación de Albert Espigares López como Director Técnico del equipo de primera división de cara al torneo Clausura 2026. El estratega, quien se desempeñaba en la Dirección de Fuerzas Básicas desde principios de 2024, asumirá la responsabilidad del primer equipo a partir de esta fecha.

La institución poblana detalló que durante la gestión de Espigares en las categorías inferiores, el club registró 10 debuts de jugadores de cantera en el máximo circuito del futbol mexicano. El comunicado señala que estos resultados se enmarcaron en el cumplimiento de la regla de menores durante cada torneo.

El perfil profesional de Espigares incluye certificaciones de tres organizaciones futbolísticas: la Federación Mexicana de Futbol, la Real Federación Española de Futbol y la UEFA. Estos títulos de entrenador representan la formación técnica del estratega bajo distintas metodologías y sistemas de enseñanza del deporte.

El club justificó la decisión con base en los objetivos institucionales relacionados con el desarrollo de talento. Según el comunicado, la llegada de Albert a la Dirección de Fuerzas Básicas en 2024 formó parte de un proyecto deportivo orientado a "la proyección del talento joven hacia el primer equipo".

La directiva expresó expectativas respecto al desempeño del nuevo director técnico:

Estamos convencidos que la capacidad y conocimientos futbolísticos de Albert, de la mano entre equipo y afición, serán factores que contribuirán a regresar a nuestra 'Franja' a los lugares que todos los Poblanos queremos

El anuncio se produce en un momento en que varios equipos de la Liga MX han realizado cambios en sus banquillos técnicos durante el receso entre torneos.

La institución no especificó en su comunicado la duración del contrato ni detalles sobre el cuerpo técnico que acompañará a Espigares en esta nueva etapa. Tampoco se mencionó al entrenador saliente ni las circunstancias que motivaron el cambio en el banquillo.

