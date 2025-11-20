Alternativas Viales por Desfile de Hoy 20 de Noviembre de 2025 en CDMX: Evita Calles Cerradas

Si vas hacia el centro de la Ciudad de México (CDMX) toma en cuenta que hoy, 20 de noviembre de 2025, será el Desfile Cívico Militar, por lo que te compartimos las alternativas viales que puedes usar para que consideres tus traslados y no te quedes detenido en el tránsito.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), las calles que permanecerán cerradas por el Desfile en el marco del Aniversario de la Revolución Mexicana son:

5 de Mayo.

Eje Central.

Avenida Juárez.

Monumento a la Revolución.

Cabe señalar que anteriormente en N+ te informamos el horario y detalles de este evento militar en ¿Cuándo y A Qué Hora Es el Desfile del 20 de Noviembre en CDMX por Día de Revolución Mexicana?.

Video: Desfile de la Revolución Mexicana: Alternativas Viales en la Ciudad de México

Noticia relacionada: Desfile de la Revolución Mexicana: Alternativas Viales en la Ciudad de México.

¿Cuáles son las alternativas que puedes utilizar?

En caso de que vayas a la zona centro de la CDMX, la SSC CDMX compartió las rutas alternas que puedes tomar este 20 de noviembre:

Fray Servando Teresa de Mier.

Avenida de Los Insurgentes.

Av. Chapultepec.

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

José María Izazaga.

Dr. Río de la Loza.

#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación sobre 5 de Mayo, Eje Central, Av. Juárez y Paseo de la Reforma ante "Desfile del Aniversario 115 de la Revolución Mexicana" el cual dará inicio a las 10:00 horas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/FjZHO6mo8f — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 20, 2025

No olvides que debido a este evento por el Día de la Revolución Mexicana habrá varias estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro que estarán sin servicio de forma temporal, para conocer cuáles puedes consultar: ¿Qué Estaciones del Metro CDMX Están Cerradas Hoy 20 de Noviembre?.

Este jueves se conmemora el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, un suceso que recuerda cuando Francisco I. Madero se levantó en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, quien estuvo en poder por más de 30 años.

De acuerdo con el Gobierno de México el inicio de la Revolución Mexicana fue con el Plan San Luis. Cada año en escuelas de todo el país recuerdan esta fecha conmemorativa con ceremonias, donde suelen caracterizarse de los personajes históricos principales.

Historias recomendadas:

FBPT