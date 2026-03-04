¿América vs Juárez Pasa por un Canal Gratis Hoy? Así Puedes Ver Transmisión En Vivo del Partido

Como parte de la jornada doble del futbol mexicano, aún hay quienes no saben a qué hora juega América vs Juárez ni dónde ver el partido hoy, por eso acá te decimos si algún canal pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Fecha 9 de la Liga MX 2026.

En la jornada anterior, el América fue goleado por Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes. Por ello, el equipo de André Jardine debe salir en busca de los tres puntos contra unos Bravos de Juárez que vienen de vencer al Atlas.

Video: David Faitelson Dice que Henry Martín Tendría que Estar Jubilado del América

¿A qué hora es el partido América vs Juárez por la Jornada 9 de la Liga MX 2026?

El juego del América contra Bravos ya tiene horario definido. El partido se juega a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles 4 de marzo. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Nota relacionada: América vs Juárez En Vivo: Alineaciones y Minuto a Minuto del Partido de Liga MX 2026

Para este partido, el América llega con la baja de Alejandro Zendejas por lesión. De ahí en fuera, cuenta con equipo completo para recibir a los fronterizos.

¿El partido América vs Juárez se puede ver gratis?

Lamentablemente ningún canal va a pasar la transmisión del América vs Juárez en vivo gratis, ya que la única opción para mirar el encuentro es vía online por la app de streaming de ViX Premium.

Siendo ViX la única opción para ver el partido en vivo online, hay una opción para todos los aficionados que no se quieren perder el encuentro entre las Águilas y Bravos.

Video: ¡El Atlante Regresa a la Liga MX en 2026!

¿Dónde ver el América vs Juárez en vivo online gratis?

Si no sabes dónde ver la transmisión del América vs Juárez en vivo, aquí en N+ te tenemos listo el Liveblog con el minuto a minuto online gratis, para que cheques cómo va el marcador al momento del partido de la Jornada 9 de la Liga MX 2026.

Historias recomendadas: