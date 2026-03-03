A 100 Días del Mundial, FIFA Presenta el Póster Oficial

Este martes 3 de marzo, la FIFA presentó el póster oficial del Mundial 2026, esto a 100 días para el inicio del torneo. El diseño estilo 'collage' posee elementos representativos de los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. El póster refleja, en su parte central, la silueta de un futbolista a punto de patear un balón.

Noticia relacionada: México Impone Récord Guinness con la Imagen Humana de la Camiseta de Futbol más Grande del Mundo

"El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el fútbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia", dijo en un comunicado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En ese sentido, la FIFA emitió un comunicado en el que detalló que "por primera vez en la historia del Mundial, tres artistas colaboraron para crear el póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™".

Los artistas Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (Estados Unidos), quienes "concentraron su talento y estilos artísticos para crear una obra que plasma cómo la pasión compartida por el futbol une el mundo".

Así es el póster oficial del Mundial 2026

El póster oficial del Mundial 2026,contiene referencias culturales de los tres países anfitriones. En el caso de México se muestran elementos como un águila, un mariachi, flores de cempasúchil y una trompeta. En el caso de Estados Unidos aparecen barras y estrellas azules, rojas y blancas, en referencia a su bandera, mientras que en la parte de Canadá, ilustraron la hoja de arce y un alce, elementos icónicos de esa nación.

El Póster Oficial de la #CopaMundialFIFA. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) March 3, 2026

Además de este póster, la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tendrá una colección de obras de arte, teniendo un conjunto de pósters oficiales específicos de ciudades sede. Los 16 pósters son una representación visual del amor al futbol en cada ciudad sede.

Noticias recomendadas:

DB