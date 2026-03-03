Barcelona vs Atlético de Madrid Hoy: ¿Cómo Quedó la Semifinal de Vuelta de Copa del Rey 2026?

Con la misión casi imposible de anotar 4 goles para igualar la serie, el Barcelona recibió este martes 3 de marzo al Atlético de Madrid. Así que el partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey 2026 tenía el morbo como ingrediente principal.

El Barcelona salió por goles desde el silbatazo inicial, mientras que el Atleti se aferraba a su gran ventaja en el marcador global. Los pupilos del “Cholo” Simenone estaban cómodos sin la pelota, destrozando los intentos blaugranas.

Sin embargo las malas noticias empezaron temprano para el Barca: el lateral Jules Koundé se lesionó a los 11 minutos y tuvo que dejar su lugar a Alex Balde.

Lanzado al abordaje, el Barcelona estuvo cerca de anotar al menos en tres ocasiones: primero fue Ferran Torres y luego Lamine Yamal, pero el arquero Juan Musso estuvo atento para rechazar sus remates a puerta.

Fue hasta el minuto 29 que el mediocampista Marc Bernal mandó el 1-0 a las redes, para darle esperanzas al Barcelona y sus aficionados. Con un mundo de tiempo por delante, los blaugranas sintieron el levantón anímico.

Pese al 1-0 en contra, el Atlético de Madrid siguió apegado a su plan de inicio: defender con todo y aprovechar los pelotazos largos en busca de un contragolpe definitivo.

En el 45+5 el silbante marcó penalti a favor de los locales, luego de que el defensa colchonero Marc Pubill derribó a Pedri en el área. Así que Raphinha cobró desde los once pasos y puso el 2-0 en el fondo de la meta.

Con media tarea hecha, el Barcelona se fue a las regaderas para recargar baterías. En el semblante del entrenador Diego Simeone se percibió algo de preocupación, luego de que recibieron el segundo gol en la agonía del primer tiempo.

En la segunda mitad todo siguió igual: el Barcelona como dueño del esférico, ante unos colchoneros pertrechados en su zona defensiva y repeliendo los ataques de la ofensiva blaugrana.

Ni duda cabe que el mejor hombre del Atlético de Madrid ha sido Musso: el guardameta ya le atajó otros remates a Yamal y Raphinha. El Barca ya merecía al menos un gol más, de no ser por el portero visitante.

El 3-0 llegó a los 72 minutos: Nuevamente anotó Marc Bernal. El Barcelona está a un tanto de lograr la hazaña y aún tiene un buen margen de tiempo.

Arrinconado, el Atleti tuvo que apelar a las últimas fuerzas para defender su área y despejar todos los intentos del equipo blaugrana. La recta final parecía eterna para los visitantes, pero un suspiro para los locales.

Pese a que el Barcelona se mató en la cancha en busca del cuarto gol, ya no pudo conseguirlo. El 3-0 no alcanzó, así que con marcador global de 4-3 el Atlético de Madrid se quedó con el boleto a la gran final de la Copa del Rey 2026.

