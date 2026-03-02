Real Madrid vs Getafe: ¿Cómo Va el Partido de la Jornada 26 en LaLiga?

En el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid fue anfitrión del Getafe. En duelo de la Jornada 26 de LaLiga 2026, el club merengue buscaba los tres puntos para no alejarse del líder Barcelona, que el sábado goleó 4-1 al Villarreal.

Con su uniforme blanco, el Real Madrid intentaba imponer condiciones. Desde el arranque monopolizó la pelota y quiso imponer condiciones. En el once inicial no estaba Kylian Mbappé, debido a una lesión.

Luego de media hora de partido, el Real Madrid tenía mayor porcentaje de posesión de pelota pero la posesión era infructuosa y no se traducía en el marcador. Incluso Vinicius desperdició un mano a mano con el portero David Soria.

También Arda Guler estuvo a nada de anotar, luego de una gran gambeta en el área, sólo que su disparo de zurda fue desviado por el arquero David Soria. El Getafe tenía la suerte de su lado.

En el minuto 34 se detuvo el partido para atender a Mauro Arambarri, luego de recibir un duro golpe en la cabeza durante un choque con Arda Guler. Y cuando se puso de pie fue amonestado, porque él fue quien derribó al jugador del Real Madrid.

Fue el 38 que el Getafe se puso adelante: El 1-0 fue del uruguayo Martín Satriano, quien le pegó de volea a una pelota y la mandó al ángulo. Duro golpe para un Real Madrid que no pasa por sus mejores días bajo la dirección técnica de Álvaro Arbeloa.

Herido, el equipo madridista se lanzó al ataque aprovechando que los visitantes se replegaron en dos bloques defensivos para lanzar latigazos al contragolpe.

Por el extremo izquierdo Vinicius intentaba colarse, pero no estaba cómodo con la pegajosa marca de los zagueros y perdía más tiempo reclamando faltas y jalones que desplegando su mejor futbol.

Luego de 45+6 minutos finalizó la primera mitad. Y estaba claro que el Real Madrid no estaba fino en ataque ni mostraba garra, como si extrañara al lesionado Kylian Mbappé.

En la segunda parte el guión fue muy parecido: El Real Madrid con mayor posesión del esférico y el Getafe agazapado a la espera de una contra letal.

Luego de algunas aproximaciones el equipo merengue empezó a dar señales de desesperación ante un Getafe muy ordenado que no dejaba muchos espacios en su zona baja. En el minuto 75, en un tiro de esquina, Rudiger alcanzó a conectar de cabeza un tiro de esquina, pero la pelota se fue apenas a un lado del poste.

Con información de N+

RGC