Brasil Pierde Una de sus Estrellas para el Mundial; ¿Qué le Pasó a Rodrygo?

Rodrygo Goes, pieza fundamental en el esquema del Real Madrid, ha sufrido una lesión de extrema gravedad que no sólo lo aparta de la plantilla merengue para lo que resta de la temporada, sino que además acaba con su sueño de liderar a la "Canarinha" en la Copa del Mundo, torneo que arranca en 100 días.

Luego de varias semanas sin jugar y con incertidumbre sobre la gravedad de su lesión, finalmente los servicios médicos del club blanco han confirmado el diagnóstico más temido en el deporte profesional: Rodrygo Goes se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla, lesión que le tomará alrededor de 8 meses para recuperarse.

El parte médico oficial del Real Madrid

El club emitió un comunicado oficial que ha caído como un balde de agua fría en Valdebebas y en Brasil. El texto detalla una doble afectación estructural en la articulación del brasileño.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo Goes por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días", se lee en el comunicado del club español.

Esta combinación de lesiones es conocida en el ámbito deportivo como una de las más complejas de recuperar para un futbolista de élite, especialmente para un delantero que depende de su cambio de ritmo, giros rápidos y explosividad en el uno contra uno.

Un vacío difícil de llenar para Arbeloa y Ancelotti

La baja de Rodrygo supone un duro golpe táctico tanto para su club, como para su selección nacional. Para el Real Madrid, que actualmente se encuentra a cuatro puntos del Barcelona en LaLiga, perder al brasileño significa perder a uno de sus mejores jugadores ofensivos que permitía a Vinícius Jr. y Mbappé tener mayores libertades en el ataque. Con los octavos de final de la Champions League a la vuelta de la esquina, Álvaro Arbeloa deberá buscar soluciones de urgencia, posiblemente dando mayor protagonismo a Brahim Díaz o adelantando la posición de Arda Güler.

Sin embargo, el impacto emocional es mayor en la Selección de Brasil. Con el Mundial 2026 a 100 días, la 'Canarinha' pierde a uno de sus grandes referentes. Se estima que el tiempo de recuperación para este tipo de cirugías oscila entre los 8 y 10 meses, lo que descarta automáticamente cualquier posibilidad de que el "11" madridista esté presente en la cita de Norteamérica. El futbol internacional pierde a una de sus estrellas en el escaparate más importante del planeta.

