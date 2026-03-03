¿Cristiano Ronaldo Se Fue de Arabia Saudita por Conflicto en Irán? Esto Pasa con CR7

En medio de la escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel, surgieron diversas especulaciones sobre la posible salida de Arabia Saudita por parte de Cristiano Ronaldo y su familia, esto ante el incremento de los ataques en la región. En ese sentido, durante la madrugada de este martes 3 de marzo, se registró un bombardeo por parte del gobierno iraní a la embajada de Estados Unidos en Riad, lo cual aumentó los rumores sobre la supuesta decisión del portugués de abandonar el país, pues su residencia en Arabia Saudita está cerca del edificio diplomático.

Sin embargo, no existe información oficial sobre la salida de Cristiano Ronaldo de Arabai Saudita, ya que ni su club ni su representante han emitido algún comunicado al respecto. Además, el Al-Nassr subió una fotografía del astro portugués en los entrenamientos del equipo este mismo día, además del reporte médico que confirmó su más reciente lesión.

To a new training…

because the journey never pauses 🔋💛 pic.twitter.com/kBaHxc3pFj — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 3, 2026

Aunado a esto, el periodista independiente, Fabrizio Romano, aseguró que la información sobre la salida de Cristiano Ronaldo de Arabia Saudita era una "noticia fasa".

¿Por qué se rumoró que Cristiano Ronaldo había salido de Arabia Saudita?

Los rumores sobre la salida de Cristiano Ronaldo de Arabia Saudita surgieron luego de que diversos medios reportaran que uno de los jets privados del futbolista, salió de ese país la madrugada de este martes 3 de marzo con rumbo a Madrid, España, donde aterrizó a las 01:32 horas (tiempo local de España).

Sin embargo, de momento no se sabe la razón de que ese avión realizara ese trayecto o si la familia del astro portugués se encontraba a bordo de la aeronave.

