Ciudad de México Presenta Oferta Cultural para el Mundial 2026

Este martes 3 de marzo, a 100 días para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Comité Organizador de la Ciudad de México presentó la oferta cultural que tendrá la capital del país durante el certamen. En un evento realizado en el Museo Kaluz, se dieron a conocer algunas de las actividades que los habitantes de la ciudad y los visitantes extranjeros, podrán disfrutar durante el transcurso del torneo.

Michel Bauer, CEO Host City CDMX, habló sobre el FIFA Fan Festival que se realizará, del 11 de junio al 19 de julio, en la plancha del Zócalo. Durante 39 días, se recibirá a un promedio de 60 mil aficionados diarios y se transmitirán en vivo todos los partidos del Mundial. Además, dio a conocer que en el Zócalo se instalará una pantalla gigante de más de 500 metros cuadrados que será la más grande de los Fan Festival que habrá durante el torneo.

Aunado a esto, los asistentes podrán disfrutar de eventos interactivos como el antiguo juego de pelota prehispánico. También habrá una gran variedad de oferta gastronómica, áreas de juegos, zonas para invitados y patrocinadores. La entrada no tendrá costo alguno.

Habrá dos conciertos en el Auditorio Nacional durante el Mundial 2026

Como parte de la oferta cultural de la Ciudad de México para el Mundial 2026, el Auditorio Nacional tendrá dos conciertos bajo el nombre "México Vibra", el 9 y 10 de junio, encabezados por Alejandro Fernández y Carín León, respectivamente. También contará con la presencia de otros artistas como Mijares, Lucero, Emmanuel, la Banda El Recodo y Timbiriche.

Además de esto, la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, hizo un llamado a todos los visitantes extranjeros a "vivir la experiencia mundialista" en la capital del país. "La ciudad está lista. Se están rehabilitando vías primarias, iluminación, más de 30 mil videocámaras, 500 canchas para no solamente ver el Mundial sino promover el deporte", detalló.

Además reveló que se instalarán pantallas en todos los territorios de la ciudad, para disfrutar de todos los partidos del Mundial.

