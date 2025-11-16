Videos | América y Galaxy Firman Trepidante Empate; Así Fueron los Goles de la Igualada

Víctor Dávila se despachó con un doblete en el empate a dos tantos entre América y el Galaxy, en duelo celebrado en el Dignity Sports Health Stadium, de Los Ángeles, California.

Los tantos del cuadro azulcrema, obra de Dávila, fueron a los 13 y 39 minutos del tiempo corrido; mientras que los angelinos marcaron por obra de Christian Ramírez (19') y Gabriel Pec (40').

Las Águilas aprovecharon la fecha FIFA para no perder condición de juego, por el parón en la Liga MX, de cara a su compromiso en los cuartos de final de la Liguilla del futbol mexicano.

Cascada de goles

Este amistoso internacional, preparatorio para la Liguilla, dejó un buen sabor de boca entre los asistentes al estadio Dignity Sports Health, casa del Galaxy.

El primer tanto del cuadro aviar fue a los 13 minutos, en una gran jugada entre Zendejas y Maximin, que concluyó en el primero de Víctor Dávila.

Seis minutos después, Christian Ramírez cerró la pinza tras un centro por la derecha, en pleno corazón del área, para doblar a Rodolfo Cota.

Pero las gargantas volvieron a despertar, al 39', ahora para cantar el tanto otra vez del delantero chileno Dávila, quien sacó un tiro cruzado que se metió pegado al poste.

Solo pasó un minuto para que Galaxy sellara el empate, con una jugada de 'baristas' que empezó por el costado izquierdo y terminó por la derecha con un remate de Gabriel Pec.

Se termina partido por tormenta eléctrica

Y aunque en la segunda parte no se cantó algún gol, las acciones continuaron sobre ambas puertas, en una noche lluviosa en la urbe angelina.

La tormenta provocó que el central tomara la decisión de concluir el duelo, al minuto 87, para salvaguardar a los futbolistas, cuerpos técnico y arbitral, así como la del público.

América enfrentará a Monterrey en los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en la última semana de noviembre.

