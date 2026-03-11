Bam Adebayo Anota 83 Puntos, Supera a Kobe Bryant y Logra Segunda Mejor Marca en la NBA.

Bam Adebayo anotó 83 puntos este martes 10 de marzo, la segunda mejor actuación en la historia de la NBA, para guiar al Miami Heat a una victoria por 150-129 sobre los Washington Wizards, superando con ello el registro de Kobe Bryant.

Adebayo conectó 20 de sus 43 tiros de campo, 7 de 22 en triples y 36 de 43 desde la línea de libres en 41.49 minutos en pista y superó los 81 puntos anotados por Kobe Bryant en 2006 contra los Toronto Raptors.

Solo Wilt Chamberlain, con sus 100 puntos anotados en 1962 contra los New York Knicks, metió más que Adebayo en la historia de la NBA.

Adebayo firmó 31 puntos en el primer cuarto, 12 en el segundo, 19 en el tercero y 21 en el cuarto en el contundente 150-129 endosado por los Heat a los Wizards.

Los Heat llevan seis victorias consecutivas y tienen un balance de 37-29 en el Este que les permite luchar por la quinta posición en su conferencia.

Los récords de Adebayo

Tanto los tiros libres anotados como los intentados por Adebayo establecieron récords de la NBA en un partido. El récord de intentos fue de 39, obra de Dwight Howard, quien llegó a la línea de tiros libres en dos ocasiones. El récord de tiros libres anotados en un partido fue de 28, establecido por Wilt Chamberlain y Adrian Dantley.

Chamberlain anotó 28 tiros libres la noche en que hizo 100 puntos en 1962, el único partido mejor que Adebayo en la historia de la NBA. Adebayo superó a su ídolo del baloncesto, Kobe Bryant, en el segundo partido con mayor anotación de la historia; la mejor marca de la carrera de Bryant fue de 81.

LeBron James tenía la anterior marca de anotación en un solo partido del Heat; su esfuerzo de 61 puntos contra Charlotte ocurrió el 3 de marzo de 2014. Nikola Jokic de Denver tuvo el máximo de la temporada anterior en la NBA esta temporada con 56.

Adebayo los superó a ambos en el tercer cuarto y siguió avanzando.

Simone Fontecchio anotó 18 puntos para Miami (37-29), que ha ganado seis partidos seguidos y se ha colocado ocho juegos por encima de .500, su mejor marca de la temporada. El Heat jugó sin Norman Powell (ingle), Tyler Herro (cuádriceps), Nikola Jovic (espalda) y Andrew Wiggins (dedo del pie).

Los Spurs frenan a Boston y Pistons se vengan

En la misma jornada del martes, los San Antonio Spurs frenaron a los Boston Celtics y los Detroit Pistons se vengaron de los Brooklyn Nets.

Los líderes son los Detroit Pistons (46-18), que cortaron su racha de cuatro derrotas consecutivas con un contundente 138-100 en el campo de los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández.

Los Nets habían agudizado esa racha negativa de Detroit con un 107-105 a domicilio la semana pasada. Esta vez, los Pistons dominaron al ritmo de Jalen Duren (26 puntos) y Cade Cunningham (21 puntos y 15 asistencias).

En un cruce de alto voltaje entre Spurs y Celtics, ambos segundos en el Oeste y Este, respectivamente, los texanos triunfaron por 125-116.

El francés Victor Wembanyama dirigió la victoria con 39 puntos y once rebotes y los Spurs infligieron a los Celtics la primera derrota tras el regreso de Jayson Tatum. JT, que reapareció la semana pasada tras 298 días de baja por una lesión en el tendón de Aquiles, firmó 24 puntos esta noche, tras anotar 15 y 20 en sus dos primeros encuentros.

Derrick White fue el máximo anotador de Boston con 31 puntos, pero no pudo evitar la derrota contra unos Spurs que ganaron 16 de sus últimos 17 partidos.

El español Hugo González, novato de 19 años de los Celtics, sumó dos puntos, cinco rebotes y dos tapones en 9.44 minutos en pista.

Los otros resultados

Entre los demás resultados de la noche, los Atlanta Hawks prolongaron a siete su racha de victorias consecutivas, la más larga actualmente en la NBA.

Ganaron 124-112 a los Dallas Mavericks con 29 puntos de Nickeil Alexander Walker.

Los Mavs siguen hundidos y llevan ocho derrotas seguidas, lo que les deja muy lejos de la lucha por la postemporada.

El regreso de Giannis Antetokounmpo tras perderse el anterior partido contra los Orlando Magic no sirvió para reactivar a los Milwaukee Bucks, que perdieron en casa contra los Phoenix Suns.

Giannis metió 22 puntos en 31 minutos, pero los Suns dominaron 129-114 con 27 puntos de Devin Booker y 25 de Jalen Green.

Además, los Houston Rockets impusieron su ley en casa contra los Toronto Raptors (113-99), con 29 puntos de Kevin Durant.

