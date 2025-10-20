Blue Jays vs Mariners: Hoy Definen Boleto a la Serie Mundial 2025, para Enfrentar a los Dodgers

Los Blue Jays pueden seguir aspirando a llegar a la Serie Mundial 2025, luego de que lograron vencer por 6 carreras a 2 a los Mariners de Seattle en el sexto juego, disputado el domingo por la noche en Toronto. Con ello, los Azulejos forzaron el séptimo y decisivo juego.

La Serie de Campeonato de la Liga Americana está igualada a 3 juegos por bando. Hay que recordar que los Marineros quieren ganar el séptimo partido para seguir soñando con lograr su primer banderín.

Noticia relacionada: Los Dodgers Defenderán el Título en su Segunda Serie Mundial Consecutiva

Por su parte, los Azulejos quieren regresar al Clásico de Otoño, algo que no consiguen desde 1993, cuando celebraron el segundo de dos títulos consecutivos.

Toronto logró forzar el séptimo juego en gran parte gracias al cañonero Vladimir Guerrero Jr, que fue otra vez la figura con su sexto jonrón de estos playoffs, un récord de la franquicia.

"Yo creo en este equipo y cuando crees en tus compañeros, y crees en Dios, y lo das todo por esta ciudad, algo loco pasa", dijo Guerrero al final del encuentro.

Además el temible bateador recordó una enseñanza de su ilustre padre, el dominicano Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama del beisbol: "Es el séptimo partido, lo que sea que pase... Mi padre siempre me dijo que en el séptimo partido hay que dar todo lo que uno tiene y así lo haré".

Video: "Feliz Cumpleaños Fernando, Esto es Para Ti", Dodgers Dedica Serie Mundial al ‘Toro’ Valenzuela

Blue Jays vs Mariners: Fecha y hora del último juego que definira Boleto a Serie Mundial 2025

El equipo que logre avanzar esta noche en el Rogers Centre de Toronto, Canadá, se medirá con el campeón de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, en la Serie Mundial 2025 que comienza el viernes 24 de octubre.

El partido Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners para definir al rival de los Dodgers se jugará este lunes 20 de octubre a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC

