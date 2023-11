'Checo' Pérez Llega en Segundo en GP de Abu Dhabi, Pero se Queda Sin Podio Tras Penalización

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, de la escudería de Red Bull de la Fórmula 1, llegó en segundo lugar, por detrás de su compañero Max Verstappen, en el Gran Premio de Abu Dhabi, sin embargo, tras ser penalizado por 5 segundos se quedó sin el podio, y fue relegado al cuarto lugar.



Tras la sanción del piloto mexicano, el monegasco Charles Leclerc, de McLaren, obtuvo el segundo lugar, mientras que el británico George Russell, de Mercedes, quedó tercero.

El piloto mexicano Sergio Pérez, aseguró este domingo que la sanción de cinco segundos aplicada por los comisarios en su adelantamiento al británico Lando Norris (McLaren) en el Gran Premio de Abu Dabi le parece “dura”.

“Me parece dura porque es muy difícil para los comisarios saber lo que pasa dentro del auto de un piloto”, dijo Pérez, quien insistió en que para él esa sanción, que le negó la posibilidad de terminar segundo, fue un incidente de carrera.



“Cuando te tiras con todo, no tienes el control absoluto del auto. Bloqueé la parte trasera y es cuando Lando gira”, comentó el piloto sobre ese incidente, quien resaltó que ha habido “bastantes peores incidentes este año y no pasó nada”.

