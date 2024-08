'Checo' Pérez Sale Quinto en el GP de Países Bajos de F1; Norris Arrebata la Pole a Verstappen

El piloto mexicano de la escudería Red Bull, Sergio "Checo" Pérez, saldrá en la quinta posición del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.

El británico Lando Norris (McLaren) voló este sábado sobre el asfalto del circuito de Zandvoort para llevarse la 'pole' del Gran Premio de los Países Bajos e imponerse en casa del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que minimizó daños y saldrá segundo en la carrera de este domingo.



Norris exhibió la superioridad de los McLaren, que suman diez podios en las últimas diez carreras, en un trazado del que Verstappen se había adueñado los últimos tiempos consiguiendo tres victorias, aunque si quiere repetir triunfo, tendrá que superar este domingo al británico, que sigue acechando a 'Mad Max' para recortar distancias en el Mundial de pilotos.

No pudieron entrar en esa batalla el español Fernando Alonso (Aston Martin), que saldrá séptimo, ni tampoco el mexicano 'Checo' Pérez (Red Bull), quinto pese a contar con un solo juego de neumáticos blandos en la Q3, una ronda a la que no llegó el español Carlos Sainz (Ferrari), décimo primero, y que quedó eliminado en la Q2.

El tiempo de Norris, de un minuto, nueve segundos y 673 milésimas, mostró la exuberancia de la escudería británica, que este domingo tiene una nueva oportunidad para equilibrar el campeonato, aunque Verstappen continúa a 78 puntos de distancia con respecto al joven de Bristol.



Los McLaren se habían colocado primero y segundo en una primera embestida de la ronda final de 'quali'. Con más de una décima de diferencia entre Norris respecto a Verstappen y Piastri, este primer envite hacía presagiar que el ritmo de Norris era muy superior y que el neerlandés no podría mejorar el tiempo de su gran amenaza en el Mundial.

