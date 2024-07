El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull), séptimo en el Gran Premio de Bélgica, declaró después de la carrera en el circuito de Spa-Francorchamps, cuando fue cuestionado sobre su devenir en el Mundial de Fórmula Uno, que no va a responder a "más preguntas sobre el futuro".

Creo que tenemos mucho que hacer en el equipo, muchas cosas en las que nos debemos centrar, y no podemos gastar energía con todos esos rumores. Esta es la última vez que hablaré sobre el futuro, solo para que quede claro para todos. No hablaré más, no responderé más preguntas sobre el futuro.