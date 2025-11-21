El Mundial Sub-17 ya conoce a los cuatro equipos que clasificaron a semifinales. Este viernes 21 de noviembre se jugaron los partidos de cuartos de final: Marruecos vs Brasil, Portugal vs Suiza, Italia vs Burkina Fasso y Austria vs Japón. Te contamos cómo quedaron.

Brasil batalló para dar cuenta de Marruecos, en partido disputado en Doha, Qatar. La Canarinha se puso adelante en el primer tiempo, luego le empataron y en la parte complementaria del partido logró darle la vuelta al marcador.

Fue Wenderson Walrey Santos de Melo, mejor conocido como Dell, quien puso el 1-0 para los cariocas al minuto 16. Los cariocas eran mejores, pero el conjunto marroquí lograba crear peligro al ataque.

Ziyad Baha emparejó el marcador para Marruecos. El 1-1 lo consiguió al minuto 45+4 gracias a que cobró de manera efectiva una pena máxima. Así se fueron a la pausa, con los brasileños contrariados y los marroquíes satisfechos.

Ya en la segunda mitad, el duelo estuvo bastante parejo y cualquiera pudo inclinar la balanza a su favor. Cuando parecían inevitables los penales para definir el boleto a semifinales, los brasileños dieron un golpe en la mesa.

En el último minuto, al 90+5, nuevamente Dell se puso la capa de héroe. Conocido como el “Haaland brasileño”, el delantero anotó el 2-1 que sentenció el pase a semifinales para la Selección de Brasil.

Brasil se medirá en la siguiente instancia a Portugal, que no pasó tantos apuros para dejar en el camino a la Selección de Suiza.

Video: "La FIFA Es Un Organismo Ultraconservador": Faitelson

Potugal superó a Suiza y se medirá a Brasil en semifinales

En el partido Portugal vs Suiza fue Mateus Mide quien hizo el 1-0 al minuto 40 de juego, luego de rematar en el área de los suizos. El 2-0 llegó en la parte complementaria, cuando los helvéticos mejor jugaban. La segunda anotación llegó a los 53 minutos, cuando José Neto le pegó desde fuera del área y mandó la bola a las redes.

Aunque los suizos tuvieron sus oportunidades para marcar y meterse al partido, la zaga lusa estuvo atenta para rechazar el peligro. Así que Portugal cerró el partido sin mayores sustos.

Por su parte, Austria venció a Japón por 1-0 con gol de Johannes Moser en el minuto 49, luego de una primera parte en la que los futbolistas nipones dejaron escapar un par de opciones de gol. Bien dice una máxima del futbol: el que perdona, pierde.

Todavía en la recta final, los austriacos fallaron una pena máxima. Para su fortuna, ese error no pesó en el resultado final y se colaron a las semifinales del Mundial Sub-17 que se jugarán el próximo lunes.

En el duelo Italia vs Burkina Faso, los africanos desperdiciaron una magnífica oportunidad de hacer historia: Fueron mejores que los italianos y pudieron adelantarse en el marcador durante el primer tiempo, sólo que les falló la definición.

Ya en la parte complementaria, Italia no tuvo piedad. Aunque le anularon un gol por fuera de lugar, el equipo italiano por fin hizo el 1-0 a los 84 minutos: Fue Thomas Campaniello quien festejó la anotación que le daría el pase a semifinales a su equipo.

¿Cómo Quedaron las Semifinales del Mundial Sub-17 Qatar 2025? Selecciones que Avanzaron

Las semifinales del Mundial Sub-17 se definieron luego de los cuatro partidos de este 21 de noviembre y se jugarán de la siguiente manera:

Austria vs Italia, lunes 24 de noviembre a las 07:30 horas

Portugal vs Brasil, lunes 24 de noviembre a las 10:00 horas

La final está programada para el jueves 27 de noviembre y se jugará en el estadio Internacional Khalifa de Doha, Qatar.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC





