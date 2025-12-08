¿Cuándo Juega Cruz Azul vs Flamengo? Fecha y Horario Para Ver En Vivo en México

Cruz Azul sufrió un duro revés al quedar eliminado del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El equipo que dirige Nicolás Larcamón fue derrotado por Tigres en las semifinales del certamen, pero su semestre no ha terminado pues ahora deben afrontar la Copa Intercontinental, en donde se verán las caras ante el vigente campeón de la Copa Libertadores, el Flamengo de Brasil.

Este partido, popularmente conocido como 'Derbi de las Américas', enfrenta al monarca de la CONCACAF a nivel de clubes, que es el conjunto celeste, ante el campeón de CONMEBOL en lo que era el antiguo formato del Mundial de Clubes. Aquí te decimos cuándo y a qué hora podrás ver en vivo el partido de Cruz Azul vs Flamengo.

Fecha y horario para ver en vivo el partido Cruz Azul vs Flamengo

El partido Cruz Azul vs Flamengo se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre y comenzará en punto de las 11:00 AM (tiempo del centro de México). Este duelo, como toda la Copa Intercontinental, se disputará en Doha, Qatar.

El ganador del compromiso entre Cruz Azul y Flamengo se medirá al Pyramids FC de la liga de Egipto el 13 de diciembre. Por su parte, el PSG, vigente monarca de la UEFA Champions League, espera para conocer a su rival en la final del certamen.

Lamentablemente no habrá transmisión en televisión para México de este partido, pero en N+ te llevaremos el minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle de ese cotejo.

Cruz Azul ya está en Qatar

Luego de haber sido eliminados en semifinales del Apertura 2025, los futbolistas de Cruz Azul viajaron a Qatar para disputar el partido ante Flamengo. El equipo de Larcamón tendrá dos bajas muy sensibles de cara a este compromiso, pues además del portero Kevin Mier, quien se lesionó hace varias semanas en un partido de Liga MX contra Pumas, se suma la ausencia de Jesús Orozco Chiquete, que tampoco pudo realizar el viaje luego de una aparente fractura de tobillo.

El conjunto cementero aterrizo en Doha la mañana de este lunes 8 de diciembre.

