Fernando Valenzuela No Logra Entrar al Salón de la Fama MLB Beisbol 2026

A principios del mes de noviembre se dio a conocer que Fernando Valenzuela era uno de los ocho ex jugadores que formaban parte de una boleta especial, misma que sería votada por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol para definir si entraba al Salón de la Fama del Béisbol. Este domingo 7 de diciembre, se dieron a conocer los resultados de dichas votaciones.

De acuerdo con información oficial de la Major League Baseball, el Comité de la Era Contemporánea se reunirá para considerar a los ocho candidatos de este año. Cada miembro del comité puede votar por un mínimo de cero y un máximo de tres de los ocho candidatos en la boleta.

¿Por qué Fernando Valenzuela no entró al Salón de la Fama del Béisbol?

A pesar de ser considerado una leyenda del béisbol, tanto en México como en las Grandes Ligas, Fernando Valenzuela no logró conseguir los votos necesarios para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Nueva York. Recordemos que las reglas para la votación establecían que los candidatos que recibieran un voto en 12 de las 16 boletas emitidas, es decir el 75% de los votos, serían elegidos al Salón de la Fama para ser incluidos en la ceremonia de exaltación del año siguiente.

Sin embargo, el oriundo de Sonora apenas pudo obtener menos de 5 votos y por ende no podrá ser elegible al menos en los próximos tres años.

Este fue el tercer intento de Valenzuela por ingresar al recinto de los inmortales, luego de que fuera parte de las votaciones por la vía regular en 2003 y 2004. Este 2025 fue parte de una boleta especial que contempló a jugadores retirados que ya no son elegibles para la elección al Salón de la Fama.

Los méritos de Fernando Valenzuela para entrar al Salón de la Fama del Béisbol

Fernando Valenzuela tuvo una carrera destacada en el béisbol de las Grandes Ligas. Es, hasta ahora, el único jugador en la historia que ha logrado ganar el premio al Novato del Año y el Cy Young (reconocimiento al mejor pitcher de la MLB) en la misma temporada (1981). Aquel año fue parte del plantel de los Dodgers de Los Ángeles que le ganó la Serie Mundial a los Yankees de Nueva York, lanzando un histórico juego completo en el tercer partido de la serie.

Otra de sus grandes hazañas es el haber realizado 255 aperturas consecutivas antes de ir a la lista de lesionados por primera vez en el año de1988. Además, es el último lanzador de la historia en registrar al menos 20 juegos completos en una misma temporada.

