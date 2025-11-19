Pachuca vs Pumas: ¿Cuándo y a Qué Hora es el Partido de Play-In de la Liga MX 2025?

Una vez que concluyó la Fecha FIFA de noviembre, regresa la actividad futbolera a la Liga MX con los partidos de Play-In que decidirán a los dos equipos que faltan para la llamada Fiesta Grande. La repesca inicia con el partido Pachuca vs Pumas y continúa con el duelo Xolos vs FC Juárez.

Los Pumas se metieron al Play-In en la última jornada de la Liga MX, luego de vencer 3-2 al Cruz Azul en un partido lleno de polémica. Fue en la fecha 17 del torneo Apertura 2025 que los universitarios se llevaron el triunfo y llegaron a 21 unidades, para colarse en la décima posición.

En el encuentro contra La Máquina hubo polémica porque el árbitro le perdonó la tarjeta roja al jugador Adalberto Carrasquilla, luego de una barrida temeraria en la que el portero Kevin Mier resultó con fractura de tibia y tuvo que salir del campo en camilla.

Luego de las quejas del equipo cementero, el entrenador universitario Efraín Juárez reaccionó de manera airada y con palabras altisonantes dijo que el rival dejara de quejarse, que así era el futbol y que no tendrían por qué pedir la inhabilitación de Carrasquilla.

Mientras que el club Pachuca se coló al Play-In luego de culminar en noveno lugar, con 22 puntos, pese a perder 1-0 ante Santos en la última fecha. Para colmo de males, se quedó sin entrenador a unos días del repechaje.

Como se sabe, el estratega Jimmy Lozano dejó de ser técnico de los Tuzos el pasado 10 de noviembre, por diferencias con la directiva. En su lugar fue contratado Esteban Solari, cuya llegada se hjzo oficial el 14 del mismo mes.

Así que el partido Pachuca vs Pumas será entre dos equipos que entraron de panzazo al Play-In, con más pena que gloria. Habrá qué ver cuál de los dos tiene más méritos para avanzar a la Fiesta Grande de los ocho invitados.

¿Cuándo juega Pumas vs Pachuca el Play-In? Fecha y horario del partido de Liga MX 2025

El partido Pachuca vs Pumas se jugará este jueves 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo, casa de los Tuzos. La cita para que ruede el balón en el partido Pachuca vs Pumas es a las 19:00 horas.

El conjunto que gane se enfrentará al perdedor del duelo entre Xolos y Bravos. El otro simplemente tendrá que ver la Liguilla desde su casa, al quedar eliminado.

Más tarde, a las 21:00 horas, se concretará el segundo duelo: Xolos vs Bravos de Juárez, en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California.

