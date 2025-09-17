Cruz Azul vs FC Juárez: ¿A Qué Hora y Dónde Ver el Partido de la Jornada 9 de Liga MX 2025?

La jornada 9 del torneo Apertura 2025 inicia este viernes 19 de septiembre con el duelo Cruz Azul vs FC Juárez, en el Estadio Olímpico Universitario de la CDMX. A continuación los detalles.

La Máquina celeste llega al partido contra los Bravos de Juárez en busca de tres puntos que lo impulsen al liderato de la clasificación general en la Liga MX 2025.

Y es que el Cruz Azul marcha por ahora en el segundo sitio, con 20 unidades, sólo abajo del Monterrey (21 puntos). Así que una victoria celeste invertiría los papeles, al menos hasta saber el resultado de los Rayados, que el sábado reciben al América.

En cambio, los Bravos andan a media tabla: suman 12 puntos y se ubican en el escalón 9, abajo de los Pumas (con las mismas unidades pero mejor porcentaje de goleo). Así que un triunfo sería un levantón anímico para ellos.

Cruz Azul vs FC Juárez: Horario del partido de la Liga MX

El partido Cruz Azul vs Juárez se jugará en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, hogar temporal de La Máquina cementera. La cita para que ruede el balón es a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) de este viernes 19 de septiembre.

Cruz Azul vs FC Juárez: ¿Dónde ver en vivo el partido?

Si quieres ver el partido Cruz Azul vs FC Juárez, será a través de la señal de TUDN. O si lo prefieres, puedes seguirlo por la plataforma de streaming VIX Premium. Y aquí, en N+ tendrás la opción de checar las acciones más relevantes, minuto a minuto.

