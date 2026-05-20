Cruz Azul vs Pumas: Cuándo y Dónde Ver Gratis la Final de Ida del Torneo Clausura 2026 

Luego de un largo camino y varios sustos en la Liguilla, por fin dos equipos disputarán el trofeo de campeón del Torneo Clausura 2025. El partido Cruz Azul vs Pumas correspondiente a la final de ida se jugará este jueves 21 de mayo. Estos son los detalles del encuentro.

La Máquina será local en esta ocasión en la CDMX, luego de pedir cambio de sede para la final. Inicialmente jugaría en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, pero la directiva celeste hizo las gestiones necesarias para que se autorizara la modificación por parte de la Liga MX.

Pumas y Cruz Azul tienen cuentas pendientes: La temporada pasada La Máquina jugaba como local en Ciudad Universitaria y de hecho ahí se coronó en la Concachampions 2025. Y se había acordado que el Torneo Clausura también sería igual, pero de última hora la directiva universitaria se negó a renovar el contrato de arrendamiento.

La negativa de los Pumas enfureció a la directiva y a la afición celeste, sobre todo porque se consideró que les perdonaron la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla por fracturar al portero Kevin Mier.

Con resentimientos y sed de venganza, el Cruz Azul visitó a los Pumas en la Jornada 11 del Clausura 2026. En el primer tiempo jugado en Ciudad Universitaria La Máquina ganaba 2-0 y los universitarios no lograban reaccionar. Pero en la segunda parte el equipo local mejoró y anotó dos tantos, para que el partido culminara con un 2-2 en el marcador.

Video: ¿Dónde Jugará Cruz Azul la Final de Ida Ante Pumas?

¿Dónde Ver Cruz Azul vs Pumas? Fecha y Canal que Pasa la Final de Ida En Vivo Gratis y Online de Liga MX 2026

El partido Cruz Azul vs Pumas se disputará este jueves 21 de mayo a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes, que por muchos años fue conocido como Estadio Azul.

Si quieres ver gratis el duelo Cruz Azul vs Pumas, puedes hacerlo a través de la señal de Canal 5. Si lo prefieres, también estará disponible en TUDN, que es televisión por cable. Otra opción es ViX, la plataforma de streaming.

Pumas vs Cruz Azul: ¿Hace Cuánto No Se Enfrentan en una Final de la Liga MX? Datos y Estadísticas

Aún hay cuentas pendientes entre Cruz Azul y Pumas. Será una final épica, no cabe duda, sobre todo porque hace bastante tiempo que no se encuentran en la serie definitiva por el trofeo de campeón.

La final más reciente entre Pumas y Cruz Azul data de hace 45 años, ya que fue en la temporada 1980-81 cuando uno de los dos equipos se quedaría con el trofeo de campeón.

En la ida, jugada en el Estadio Azteca, la Máquina ganó 1-0 con un gol de Adrián Camacho que entusiasmaba a los celestes. Pero enfrente había un equipo muy peligroso, con jugadores como Manuel Negrete, Enrique López Zarza, Ricardo “Tuca” Ferretti, Manuel Manzo y Hugo Sánchez.

La Máquina confiaba en su potencial, con “Wendy” Mendizabal, Carlos Jara Saguier, Rodolfo Montoya, “Chaplin” Ceballos y Horacio López Salgado, pero en el duelo de vuelta fue superada 4-1 en el Estadio Olímpico Universitario.

Con goles de Hugo Sánchez, “Tuca” Ferreti, Manuel Manzo y López Zarza, los Pumas se coronaron campeones gracias a un global de 4-2 en la pizarra. Fue el segundo título de Liga del equipo azul y oro.

Otro clavo ardiente en fechas recientes fue en las semifinales del Torneo Guardianes 2020, cuando Cruz Azul goleó 4-0 a los Pumas en la ida, jugada en el Azteca. Los cementeros ya se veían en la gran final.

Sólo que en la vuelta, en Ciudad Universitaria, los Pumas borraron a los celestes y les devolvieron el 4-0. Con el global empatado 4-4 los universitarios se quedaron con el boleto de finalista gracias a su mejor posición en la tabla.

Luego de la increíble remontada, el entrenador Robert Dante Siboldi tuvo que dejar su puesto como entrenador de La Máquina, que seguía sin explicarse cómo se había escapado el boleto.

Previamente, en la Temporada 1978-79 el Cruz Azul se había coronado a costa de los universitarios. Esa fue la primera final jugada entre ambos clubes de la Liga MX.

En la ida, que se llevó a cabo en el Olímpico Universitario, auriazules y celeste igualaron 0-0, así que todo se definiría en la vuelta. Posteriormente, en el Azteca, La Máquina ganó 2-0 con tantos de Carlos Jara Saguier y Horacio López Salgado para llevar el trofeo a sus vitrinas.

Por otra parte, en los 10 duelos más recientes de la Liga MX Cruz Azul ha cosechado 5 triunfos, los Pumas 2, mientras que han firmado 3 empates.

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Con información de N+

RGC