Aaron Rodgers Anuncia Su Retiro: Dejará a los Steelers al Final de Temporada de la NFL

Luego de 22 temporadas en la NFL, el mariscal de campo Aaron Rodgers anunció este miércoles 20 de mayo que disputará su última campaña con los Acereros de Pittsburgh y luego se retirará de los emparrillados.

Fue en una conferencia de prensa que el quarterback de 42 años respondió a las preguntas sobre si la próxima temporada será la última de su carrera. Y Rodgers respondió: "Sí, esto es todo".

Noticia relacionada: Cruz Azul vs Pumas: ¿Cuántos Títulos Ha Perdido La Máquina como Local en el Estadio Azul?

Así que el mariscal que ganó un Super Bowl con los Empacadores de Green Bay dirá adiós vistiendo el jersey 8 de los Pittsburgh Steelers en la National Football League (NFL). Esta será la segunda y última campaña con los Acereros.

Video: Datos Curiosos sobre la NFL y el Super Bowl: Del Volado a la Disminución de Bodas

Aaron Rodgers se Retira: Dejará a los Pittsburgh Steelers al Finalizar la Temporada de la NFL 2026-2027

Rodgers, quien nació en 1983 en Chico, California, cobrará 25 millones de dólares en su temporada del adiós. "Es cerrar el círculo", dijo el campeón de la Super Bowl XLV con los Packers.

Para su último año en la NFL, el mariscal de campo de los Steelers se reencontrará con el entrenador en jefe Mike McCarthy, que le entrenó durante trece temporadas con los Green Bay Packers.

Rodgers reconoció que existieron "algunas dudas" sobre su continuidad en la NFL y la posibilidad de disputar la temporada 22, pero que la llegada de Mike McCarthy facilitó la decisión: "Tuve una buena conversación con Mike desde que lo contrataron. Se sintió bien volver".

Además, el mariscal explicó que la situación es distinta a la del año pasado, ya que conoce a varios compañeros y parte del cuerpo técnico.

Hay que recordar que hace casi un año, en junio de 2025, el mariscal de campo firmó contrato por un año con los Acereros y dejó entrever que sería el último de su carrera. Sin embargo, el director general de la franquicia, Omar Khan, y el entrenador McCarthy lo convencieron de un “último baile” antes de irse.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC