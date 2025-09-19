Las Águilas quieren retomar el vuelo en el Torneo Apertura 2025. Sin embargo, la misión luce complicada, porque visitan el "Gigante de Acero". El partido Monterrey vs América se prevé explosivo. Estos son los detalles sobre el horario, canales de transmisión y en qué condición llegan los equipos.

A este encuentro, el América llega con la obligación de retomar el rumbo. No hay que olvidar que en la Jornada 8 cayó sorpresivamente en casa ante las Chivas con marcador de 2-1. Así que le urge regresar con los 3 puntos de la casa del Monterrey.

Noticia relacionada: Henry Martín Sufre Nueva Lesión: ¿Cuánto Tiempo se Quedará Sin Jugar con el América?

Mientras que los Rayados vienen de vencer al Querétaro como visitantes. Un gol de Germán Berterame bastó para sumar 3 unidades y treparse a la cima del futbol mexicano, con 21 puntos.

Video: Tercer Grado Deportivo | André Jardine, el Técnico Correcto

¿Dónde Ver América vs Monterrey? Horario y canal de transmisión del partido de Liga MX 2025

El partido Monterrey vs América se jugará en el llamaso "Gigante de Acero", estadio de los Rayados, este sábado 20 de septiembre.

La cita para que ruede el balón es a las 21:05 horas y el silbante designado para este duelo es Víctor Alfonso Cáceres.

Si quieres ver el partido Monterrey vs América de la Liga MX 2025 este sábado 20 de septiembre, podrás hacerlo de manera gratuita en el Canal 5. Si lo prefieres, en señal por cable, también será transmitido por TUDN. O, en otro caso, puedes recurrir a la plataforma de streaming VIX Premium.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC