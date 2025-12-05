¿En Qué Canal Juega Tigres vs Cruz Azul Online y TV En Vivo Gratis? Transmisión Liga MX 2025

Estamos por conocer a los finalistas del futbol mexicano y para todos los aficionados que aún no saben a qué hora juega Tigres vs Cruz Azul ni dónde ver el juego, acá te decimos el horario y en qué canal pasa la transmisión en vivo online y gratis del partido de vuelta por las Semifinales de la Liga MX Apertura 2025.

Para el partido de Ida el resultado del Cruz Azul vs Tigres no fue el esperado para los capitalinos, ya que dejaron ir la oportunidad de tomar ventaja en el Estadio Olímpico Universitario. Ahora deberán meterse al Volcán para tratar de ganar avanzar a la Final de la Liga MX 2025.

¿A qué hora juega Tigres vs Cruz Azul por la vuelta de Semifinales Liga MX 2025?

El partido de vuelta entre Tigres y Cruz Azul ya tiene horario definido. Se juega a las 21:10 horas del sábado 6 de diciembre 2025, en el Estadio Universitario. Como ya es costumbre, se espera lleno total para este encuentro en la Sultana del Norte.

Algo importante a tomar en cuenta es que Cruz Azul necesita ganar la Semifinal de Vuelta por el marcador que sea, solo así conseguirá clasificar a la gran final del futbol mexicano. Un empate y una derrota le da el pase a los Tigres de Guido Pizarro.

¿En qué canal juega Tigres vs Cruz Azul en vivo online gratis?

Si aún no sabes dónde ver Tigres vs Cruz Azul hoy, el partido de vuelta pasa a través de Canal 5 en vivo gratis y TUDN, esta señal solamente disponible para quienes cuenta con TV de paga.

Vía online, el partido Tigres vs Cruz Azul se puede ver en vivo por internet a través de ViX Premium, app de streaming que requiere de suscripción.

Pese a que ya se sabe el canal para ver el Tigres vs Cruz Azul de vuelta, si no tienes chance de mirar el partido de la Liguilla en vivo, acá te traeremos el minuto a minuto online gratis, para que cheques el marcador al momento y quién pasa a la Final de la Liga MX 2025.

