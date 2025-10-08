Federación Japonesa de Futbol Despide a Directivo por Ver Pornografía Infantil; Así se Defendió

Masanaga Kageyama dejó de ser director técnico de la Federación Japonesa de Futbol (JFA, en inglés) tras ser condenado en Francia por ver pornografía infantil durante un vuelo.

La JFA lamenta profundamente la situación y ofrece sus disculpas más sinceras por la preocupación y el trastorno que ha causado este asunto

Fue este lunes cuando Kageyama fue condenado a una pena suspendida de un año y seis meses de cárcel. Aunque el exdirectivo quedó libre.

¿Qué hizo Masanaga Kageyama?

La semana pasada, el exintegrante de la JFA viajaba a Chile para el Mundial Sub-20. En una escala en París, Francia, fue detenido.

¿La razón? Personal de vuelo descubrió a Kageyama usando una tableta para ver pornografía infantil.

Luego de que un asistente le indicó lo que estaba haciendo, Masanaga le dijo: "Esto es arte", según consignó la agencia japonesa Jiji.

Durante el juicio en Francia, el técnico aseguró que no sabía que lo que hizo estaba prohibido en ese país.

Con información de EFE

ICM