Floyd Mayweather Jr. Dice que Puede Ganarle a los Dos Chávez, "Incluso sin Manos"

Luego de que en días pasados 'El Gran Campeón Mexicano' Julio César Chávez publicara en su cuenta de Instagram un supuesto cartel que lo pone frente a frente con Floyd Mayweather Jr. para una pelea el 16 de septiembre, el 'Pretty Boy' aclaró que se trata solo de una imagen ficticia, pero que él vencería, incluso a los dos Chávez, incluido el Junior, hasta sin manos.

"(Una pelea con Julio César Chávez) ¿El padre, el hijo o los dos en una noche?", declaró el excampeón mundial Mayweather en una conferencia de prensa donde presentó su pelea de exhibición frente a John Gotti III del próximo sábado 24 de agosto, en la Arena Ciudad de México.

El invicto Floyd Mayweather realizará su octava pelea de exhibición desde que se retiró del boxeo profesional, y lo hará por primera vez en tierras mexicanas, en la revancha frente a John Gotti III en la Ciudad de México.

'The Money' ha peleado en exhibición frente a Tenshin Nasukawa (2018), Logan Paul (2021), Don Moore (2022), Mikuru Asakura (2022), Deji Olatunji (2022), Aaron Chalmers (2023), John Gotti III (2023), y este sábado repetirá ante Gotti III.

Sigo retirado, pero es así es como vivo mi retiro, peleando. Soy un peleador y lo seré hasta el último día de mi vida, es mi segunda naturaleza y en eso soy el mejor. No me importa lo que me avientes encima, pelear para mí es como levantarme por las mañanas a salir a dar un paseo al parque