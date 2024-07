Penalizan a Max Verstappen con 10 Lugares en GP de Bélgica 2024, Conoce Aquí las Razones

Max Verstappen, tricampeón del mundo de Fórmula 1 (F1) y actual líder del campeonato, será penalizado con 10 puestos en la parrilla de salida del Gran Premio (GP) de Bélgica, que se llevará a cabo este domingo 28 de julio de 2024.

El piloto neerlandés recibió la penalización por un cambio de motor en su monoplaza. Se trata del quinto cambio de este componente en el auto de Verstappen, uno más de lo que permite el reglamento por temporada.

De acuerdo con el reglamento de la F1, un cambio adicional de motor significa una penalización de 10 puestos en la carrera en la que se estrene el nuevo componente.

La penalización no fue una sorpresa para el tres veces campeón del mundo, quien en la conferencia de prensa previa al GP de Bélgica reconoció que era "muy probable" recibir la penalización.

El circuito de Spa-Francorchamps, uno de los clásicos del calendario actual de la F1, ha visto a Max Verstappen llevarse la victoria en las últimas tres ediciones del GP de Bélgica, aunque según el neerlandés, las complicaciones que ha enfrentado Red Bull durante las carreras recientes, son un factor a considerar en el Gran Premio del próximo domingo.

Max Verstappen mostró su dominio en el circuito de Spa-Francorchamps, pues terminó primero en las primeras dos prácticas. Por otra parte, el coequipero del neerlandés, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, ha tenido un inicio complicado, terminando séptimo y noveno en las primeras dos sesiones de práctica.

