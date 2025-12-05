¿Cuál es el Grupo de la Muerte del Mundial 2026?

El Mundial 2026 ya tiene su “Grupo de la Muerte”, luego de que este 5 de diciembre se realizara en Washington D.C. el sorteo que originalmente estaba visualizado para llevarse a cabo en Las Vegas. Con selecciones de élite, duelos históricos y un nivel competitivo al límite, este sector se perfila como el más exigente de toda la Copa del Mundo.

Grupo de la Muerte – Mundial 2026:

A falta de conocer a un rival, el que pinta para ser el grupo de la muerte en la copa del mundo que está por disputarse es el sector I:

Grupo I:

Francia

Senegal

Noruega

Playoff 2

A lo largo de los mundiales, varios grupos han sido recordados por su enorme dificultad, ya sea por reunir campeones del mundo, potencias en ascenso o choques generacionales inolvidables. A continuación, repasamos algunos de los más complicados en la historia, ordenados del más reciente al más antiguo:

Grupos de la Muerte en Mundiales

2022 – Grupo E (España, Alemania, Japón, Costa Rica)

Dos campeones del mundo, una potencia asiática en ascenso y una Costa Rica competitiva crearon uno de los grupos más tensos de Qatar 2022. Japón sorprendió y avanzó como líder. Alemania quedó eliminado en dicho sector.

2014 – Grupo D (Costa Rica, Inglaterra, Italia, Uruguay)

Un grupo explosivo donde Costa Rica dio la campanada histórica al avanzar sobre tres campeones del mundo. Uno de los sectores más inesperados de la historia reciente. Italia e Inglaterra quedaron eliminados.

2010 – Grupo G (Brasil, Portugal, Costa de Marfil, Corea del Norte)

Brasil y Portugal, junto al mejor Costa de Marfil de su generación, hicieron de este grupo uno de los más competitivos en Sudáfrica.

2006 – Grupo C (Países Bajos, Argentina, Costa de Marfil, Serbia y Montenegro)

Talento, intensidad y ataques poderosos. Este grupo reunió potencia europea, un candidato sudamericano y un emergente equipo africano.

2002 – Grupo F (Argentina, Inglaterra, Suecia, Nigeria)

Llamado en su momento el “Grupo de la Muerte” por excelencia: grandes potencias y Nigeria con una de sus mejores generaciones. El conjunto Albiceleste quedó fuera en la fase de grupos.

1986 – Grupo E (Alemania Occidental, Uruguay, Dinamarca, Escocia)

Un sector de altísima exigencia donde Dinamarca brilló inesperadamente en la fase de grupos.

1958 – Grupo 4 (Brasil, Austria, Inglaterra, Unión Soviética)

Uno de los primeros “grupos de la muerte” de la historia, que reunió potencias futbolísticas en pleno auge del balompié mundial.

Con este contexto histórico, el nuevo sector del Mundial 2026 tiene la vara muy alta. Sin embargo, el sorteo en Washington ya dejó claro que su Grupo de la Muerte promete estar a la altura de los más recordados.

