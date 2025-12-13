John Cena Última Lucha: ¿A Qué Hora y Dónde Ver Gratis el Combate Final Hoy?

John Cena camina hacia la luz del último reflector con la serenidad de quien asume un destino inevitable. Tras más de dos décadas sobre la lona, el ícono luchador se prepara para disputar el combate final de su carrera, un episodio que marcará el cierre de una era en la lucha libre profesional.

La última pelea de Cena se celebrará este sábado 13 de diciembre en la Capital One Arena, en Washington D. C., como parte del evento especial Saturday Night’s Main Event, conocido entre los aficionados como “La Despedida”.

La función se transmitirá a partir de las 18:30 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de la WWE en español.

John Cena: ¿Contra Quién Peleará?

En ese escenario, John Cena enfrentará a Gunther, actual campeón mundial pesado y una de las figuras más dominantes de la WWE en los últimos años. El combate no solo representa el adiós de Cena, sino también el choque generacional entre el máximo referente de la era moderna y el luchador que encarna el presente y el futuro de la empresa.

La WWE construyó este momento a través del torneo The Last Time is Now (“La Última vez es ahora”), diseñado para elegir al rival definitivo del 17 veces campeón mundial. El certamen arrancó de manera simbólica en Boston, ciudad cercana a West Newbury, Massachusetts, lugar de origen de Cena, y reunió a varias de las principales estrellas de la compañía.

Gunther, cuyo nombre real es Walter Hahn, avanzó con autoridad al superar a rivales como Lacey Evans, Carmelo Hayes y Solo Sikoa, antes de imponerse a LA Knight en la final disputada el pasado 5 de diciembre en Austin. Ese triunfo le aseguró el derecho de protagonizar el combate histórico.

Cena anunció su retiro tras una gira de despedida que comenzó en el verano de 2024 y que incluyó enfrentamientos con figuras clave de su legado como Cody Rhodes, CM Punk, Randy Orton, Brock Lesnar, AJ Styles y Sami Zayn. Cada uno de esos combates fue concebido como un homenaje a una carrera que transformó a la WWE y dejó una huella imborrable en la historia del entretenimiento deportivo.

