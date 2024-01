LeBron James Rompe Récord, Logra su Nominación 20 al Juego de Estrellas de la NBA

La superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, fue elegido para el Juego de Estrellas de la NBA 2024, estableciendo un récord sin precedentes de 20 convocatorias, además de ser nombrado entre los 10 titulares para el 73 All-Star de febrero.

James, de 39 años y cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés), batió el récord de participaciones en el All-Star que había compartido con otra leyenda de los Lakers, Kareem Abdul-Jabbar.

El Juego de las Estrellas de la NBA se disputará el 18 de febrero en Indianápolis entre equipos de élite de las Conferencias Este y Oeste.

LeBron is the first player EVER with 20 #NBAAllStar selections! 👑 pic.twitter.com/CB3DqgwRaT