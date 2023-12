¡No Insistan! Liga Mx se Mantendrá sin Ascenso y Descenso, Asegura Mikel Arreola

Luego de las quejas de Jeff Luhnow, propietario del equipo campeón de la Liga de Expansión, el Cancún FC, sobre las condiciones para el ascenso a Primera División, el presidente de la Liga Mx, Mikel Arriola, fue claro y dijo que no cambiará las reglas, es decir, que el futbol mexicano seguirá sin ascenso y descenso.

Luhnow declaró que en caso de que no mejoren las condiciones, provocaría que los inversionistas extranjeros se vayan de México.

Otros inversionistas están viendo lo que está pasando y si no nos dejan ascender, no tenemos éxito, el flujo de capital va a ir a otros lugares, porque Italia, Francia, Alemania, Brasil, Argentina son interesantes. Sin el flujo de capital que viene a México, no vamos a tener la inversión para competir con MLS y ligas europeas, es importante el ambiente para el flujo de capital