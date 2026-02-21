¿Chivas vs América Femenil Se Puede Ver En Vivo Gratis Mañana? Así Sigues el Clásico de Liga MX

Hace una semana le tocó al varonil y ahora le toca a las mujeres y si aún no sabes a qué hora juega Chivas vs América Femenil ni dónde ver el Clásico Nacional mañana, acá te decimos si algún canal pasa la transmisión del partido en vivo gratis por TV u online, por la Jornada 10 de la Liga MX Clausura 2026.

El Chivas vs América varonil tuvo pocos goles, pero un claro ganador por eso en una nota te dejamos el resultado y el resumen del partido de la Liga MX 2026. Ahora toca turno de ver a los equipos femeniles enfrentarse en una nueva edición del Clásico Nacional.

¿A qué hora es el Clásico Chivas vs América por la Jornada 6 de la Liga MX Femenil 2026?

El juego del Guadalajara contra el América ya tiene horario definido. El partido se juega a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 22 de febrero. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Akron.

Para este partido, el América Femenil llega con la baja de Kiana Palacios, quien salió del club y se marcha de la institución cómo la máxima goleadora histórica de Las Águilas.

¿El partido Chivas vs América se puede ver gratis?

Lamentablemente ningún canal va a pasar la transmisión del Guadalajara vs América Femenil en vivo gratis, ya que la única opción para mirar el encuentro es vía online por una app de streaming de pago.

Aunque no hay dónde ver el Clásico Nacional en vivo gratis, hay una opción para todos los aficionados que no se quieren perder el entre las Águilas y el Rebaño Sagrado.

¿Dónde ver Chivas vs América Femenil en vivo online gratis?

Si no sabes dónde ver la transmisión del Chivas vs América en vivo, aquí en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis, para que cheques cómo va el marcador al momento del Clásico Nacional de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil 2026.

