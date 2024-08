Javier Aguirre: "Hay Tiempo Suficiente para Armar un Conjunto Competitivo para el Mundial"

En su presentación oficial, por tercera vez, como entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, Javier Aguirre dijo que es necesario un cambio generacional en el equipo, y que confía en los jóvenes mexicanos porque sabe que hay calidad.

"Es muy difícil hacer una lista en la que todo mundo esté satisfecho, sobra gente y falta gente, pero yo sí creo en el cambio generacional, creo en los jóvenes mexicanos y hay calidad, pero ahora mismo en este instante no te puedo asegurar nada, no sabría una ida de la primera lista pero también en un proceso a varios años donde seguramente habrá nombres que ahora mismo no son conocidos", declaró 'El Vasco' en su presentación oficial.

A diferencia de las otras dos ocasiones en que dirigió al equipo nacional, esta vez no ve que asuma el mando de un combinado en crisis.

"Venir a la selección es un nuevo reto. Soy mexicano, orgullosamente mexicano, y cada vez que mi país me necesita, acudo con mucho gusto y mucho cariño", aseveró el estratega

Es un orgullo estar aquí con todos ustedes. Pasaron muchos años y siempre venir a mi país me reconforta

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, presentó al experimentado entrenador para tomar nuevamente el timón del Tricolor, como ya hizo en 2001 y en 2009, cuando llegó al banquillo con la presión de clasificar a los Mundiales de los años siguientes, en medio de eliminatorias muy enredadas.

Ahora no tendrá que salir de esos embrollos, al ser México una de las sedes de la justa junto con Estados Unidos y Canadá.

"Hoy más que nunca veo con alegría que hay un proyecto, que no solamente es llegar a salvar tres partidos de eliminatoria, ir a Costa Rica, a Honduras, pelearte con unos y otros ir al Mundial y se acaba la historia", reflexionó Aguirre.

Hay un proyecto hasta 2030. Me ilusiona mucho ver que se están haciendo bien las cosas.

'El Vasco' llega para reanimar a un grupo que ha dado tumbos. La más reciente decepción fue quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa América que se organizó en Estados Unidos.

A juicio del nuevo técnico, hay tiempo suficiente para consolidar un conjunto competitivo para el Mundial.

"Si hay voluntad, deseo e ilusión todo se compensa. Sí, hay tiempo, hay una base de jugadores que todos conocen y hay tiempo para armar un buen equipo, e insisto, el proyecto existe", explicó.

Rafa Márquez trabajará al lado de Aguirre

Aguirre tendrá como su principal auxiliar al exfutbolista Rafael Márquez, quien se desvinculó como entrenador del Barcelona B para unirse al Tricolor bajo la promesa de que él asumirá su dirección técnica cuando concluya el Mundial de 2026.

Se espera que Rafa Márquez toma las riendas de la selección después del Mundial de 2026. Foto Cuartoscuro

"Jugar un Mundial, que es aquí en casa, es lo que me motiva y me alienta y, sobre todo, yo lo llamo hacer un máster con el mejor entrenador que ha tenido México en estos momentos", dijo Márquez.

Quiero seguir preparándome y ojalá en el próximo ciclo mundialista tener las riendas de la selección y seguir con este proyecto, con este proceso.

En su primera experiencia como seleccionador, Aguirre llegó para apagar el fuego durante las eliminatorias mundialistas con miras a Corea-Japón 2002 después de que el Tricolor de Enrique Meza hilvanó descalabros ante Costa Rica (2-1, en casa) y Honduras (3-1).

Cumplió con la misión de clasificarse y dejó el cargo después de ser eliminado en los octavos de final de aquella Copa del Mundo ante Estados Unidos (2-0). Terminó con una foja de 17 triunfos, siete derrotas y tres empates.

Volvió a ser requerido en tiempos de apremio en 2009 durante las eliminatorias camino a Sudáfrica 2010 en sustitución del sueco Sven-Göran Eriksson. También sacó el barco a flote y llevó a México al Mundial, en el que volvió a ser eliminado en octavos de final, esta vez por Argentina (3-1).

Se marchó con récord de 20 triunfos, seis derrotas y seis empates.

¿Quiénes más integran el cuerpo técnico de Javier Aguirre?

Junto con Aguirre y Márquez también se integrarán al cuerpo técnico los españoles Toni Amor, como auxiliar, Joseba Ituarte como entrenador de porteros y Pol Lorente como preparador físico. Con ellos, 'El Vasco' ha laborado a lo largo de sus diferentes etapas en 15 años en el futbol español, la más reciente con el Mallorca.

Los equipos que Javier Aguirre ha dirigido:

Atlante 1996

Pachuca 1998-2001

Selección México 2001-02

Osasuna 2002-06

Atlético de Madrid 2006-09

Selección México 2009-10

Zaragoza 2010-11

Espanyol 2012-14

Selección Japón 2014-15

Al-Wahda 2015-17

Selección Egipto 2018-19

Leganés 2019-20

Monterrey 2021-22

Mallorca 2022-24

Selección México 2024-26

