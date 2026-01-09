¿Quién Ganó el Partido Mazatlán vs Juárez? Primer Juego del Clausura 2026 de la Liga MX
Arrancó el torneo Clausura 2026 de la Liga MX con el partido de Mazatlán ante Juárez
Por fin comenzó el Clausura 2026 de la Liga MX. Luego de que el Toluca conquistara el bicampeonato en el certamen anterior, los 18 equipos del futbol mexicano empiezan de cero el camino hacia el ansiado trofeo. El primer partido del torneo fue el Mazatlán vs Juárez, el cual se jugó en casa de los Cañoneros.
Recordemos que, debido al Mundial 2026, el Clausura 2026 no tendrá su característica fase del Play-In, por lo que será aún más importante terminar en un lugar que permita la clasificación directa a la Liguilla.
Resultado del partido Mazatlán vs Juárez
El partido Mazatlán vs Juárez marcó el comienzo del nuevo torneo en la Liga MX. El primer partido de este certamen se disputó en territorio mazatleco, en donde el conjunto local obtuvo un resultado de 1-2 a favor del cuadro visitante.
Francisco Navarez abrió el marcador en el minuto 23', pero al 35' Facundo Ezquiel lo empataba. No fue sino hasta el agregado del primer tiempo que Denzell García anotó el de la diferencia y daba a Juárez el triunfo.
Con este resultado, Juárez se coloca en la cima de una tabla aún en ceros, en espera de los resultados de los otros cruces programados para este viernes.
A las 21:00 horas, los Xolos de Tijuana reciben a las Águilas del América en el Estadio Caliente, en Tijuana (sigue aquí el minuto a minuto); de forma simultánea, los Zorros del Atlas se enfrentan a los Camoteros de Puebla en el Estadio Jalisco, en Guadalajara.
