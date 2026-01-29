Liga MX: Horarios y Dónde Ver los Juegos del Viernes en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026

El balón volverá a rodar en la Liga MX 2026 este viernes 30 de enero, cuando se jueguen tres partidos que prometen emociones: Puebla vs Toluca, Pumas vs Santos y FC Juárez vs Cruz Azul. Así que te compartimos los horarios para que no pierdas detalle.

Luego de una pausa de 12 días debido a la minigira de la Selección Mexicana por Panamá y Bolivia, que se saldó con dos victorias del equipo tricolor, este viernes 30 de enero se reactiva el Torneo Clausura 2026.

Noticia relacionada: América vs Necaxa Cambia de Horario: ¿Cuándo y a Qué Hora se Jugará el Partido de Liga MX 2026?

Hay que recordar que el duelo del sábado 31 de enero entre América y Necaxa fue reprogramado. Originalmente se iba a disputar a las 21:00 horas, pero tuvo que adelantarse a las 16:00 porque ese mismo día por la noche habrá concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México, que está a un lado del Estadio Ciudad de los Deportes. Y como las autoridades prohíben dos eventos masivos simultáneos en esa zona, entonces hubo modificaciones.

Video: Faitelson Sentencia: "Pumas y Chivas No Están para Competir por el Campeonato"

¿Quién Juega en la Liga MX 2026? Horarios y Dónde Ver los Partidos En Vivo Este Viernes 30 de Enero

Por lo que toca a los partidos de este viernes, la acción comenzará en Puebla: La Franja recibe, en la Jornada 4, a los Diablos Rojos. El duelo será en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:00 horas.

El club Toluca pretende sacar una victoria de territorio poblano, con la finalidad de darle alcance a Chivas en la cima de la tabla general. El conjunto escarlata es segundo lugar, con 7 unidades, mientras que el Guadalajara lleva 9 puntos y paso perfecto.

Y el Puebla quiere sumar su segunda victoria del torneo para salir de la parte baja de la tabla, ya que sólo contabiliza 3 unidades.

Más tarde, a las 21:00 horas, el Cruz Azul pisará la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentar a los Bravos. La Máquina celeste se ubica en la cuarta posición, luego de sumar dos victorias al hilo, por una derrota en contra.

FC Juárez no anda tan mal, porque lleva un triunfo, un empate y una derrota, para sumar 4 unidades en el escalón 9 de la clasificación.

También a las 21:00 horas se concretará el partido Pumas vs Santos en Ciudad Universitaria. Si quieres ver este encuentro, puedes hacerlo a través de la señal de TUDN o en la plataforma de streaming ViX.

Los Pumas se ubican en la sexta casilla, gracias a sus 5 unidades: un duelo ganado y dos empatados. En tanto que Santos Laguna sigue dando pena en el sótano, con 1 punto.

La actividad continuará el sábado 31 de enero con 5 partidos: América vs Necaxa, Atlas vs Mazatlán, San Luis vs Guadalajara, Monterrey vs Tijuana y León vs Tigres.

Historias recomendadas:

Con información de M+

RGC

