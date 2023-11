Reporteros Confunden a unas Monjas con la Selección Mexicana en Honduras

La selección mexicana ha llegado ya a Tegucigalpa, donde se enfrentará a la selección de Honduras. Durante la noche, los reporteros apostados afuera del hotel creyeron que habían visto llegar al Tri, pero en realidad era un camión lleno de monjas. El chusco momento se ha vuelto viral.

El video fue dado a conocer por la cuenta de TikTok @jorge504h. En la grabación se aprecia a varios periodistas que esperan la llegada de la selección mexicana en el hotel donde se concentrarían en la capital hondureña.

En el video se escucha a dos reporteros hondureños que afirman que está llegando el Tri a la entrada. De inmediato, varios periodistas se congregan cerca del autobús.

Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa cuando descubrieron que en el camión no iba los futbolistas mexicanos, sino un grupo de monjas. Un reportero, bastante ofuscado, dijo ante la cámara:

No, no son ellos. No es México. Nos equivocamos, señores. Todo mundo pensó que era México. Hasta la misma prensa mexicana se equivocó.