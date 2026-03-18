Partido Chivas vs León Hoy: ¿Cómo Va el Partido de la Jornada 9 de la Liga MX 2026?

Con buenas posibilidades de recuperar el liderato del futbol mexicano, las Chivas reciben este miércoles 18 de marzo al club León, en partido pendiente de la fecha 9. De ganar, el Rebaño Sagrado desplazará al Cruz Azul de la cima.

El partido Chivas vs León corresponde a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 y originalmente debió jugarse el 3 de marzo, pero se pospuso debido a que el estadio del equipo tapatío estaba reservado en esa fecha para un duelo de leyendas entre el Barcelona y el Real Madrid.

Así que el duelo se reprogramó para este miércoles 18 de marzo, justo cuando ya transcurre la jornada 11 de la Liga MX 2026. De ganarle a La Fiera, el club Guadalajara volverá a ser líder de la tabla general.

Noticia relacionada: ¿Cómo Quedan los Cuartos de Final de la Champions League 2026? Estos Equipos Avanzaron

Las Chivas llegan al duelo contra los Esmeraldas ubicadas en el tercer lugar de la clasificación, con 24 unidades, pero con un partido menos. Arriba están: Toluca, en segundo sitio con 25 puntos; así como el Cruz Azul, en la cima con 26.

En cambio, el club León pasa por un momento de crisis. Viene de perder su sexto partido de 10 y el entrenador Nacho Ambriz presentó su renuncia debido a los malos resultados. El equipo está ubicado en la parte baja de la tabla, en el escalón 15 con apenas 10 puntos (tres triunfos y un empate).

Empezó el partido Chivas vs León en el estadio Akron. De inmediato el equipo tapatío se lanzó al ataque, dejando en claro que quiere hacer valer su condición de local.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC