¿Quién Ganó el Partido Fulham vs Crystal Palace de Premier League? Raúl Jiménez Dio Asistencia

La temporada 2025/26 de la Premier League está a punto de llegar a la mitad, pues se han disputado 15 de las 38 jornadas que comprenden el torneo. A esta altura de la campaña, hay equipos que deberán pelear por evitar el descenso a la segunda división inglesa y entre esos clubes se encuentra el Fulham, conjunto en el que juega el mexicano Raúl Jiménez.

Este domingo 7 de diciembre se llevó a cabo el partido de Fulham vs Crystal Palace en la cancha del estadio Craven Cottage, casa del conjunto londinense. Raúl Jiménez, que ha tenido un buen rendimiento en lo individual esta temporada, fue titular y disputó los noventa minutos del encuentro, en el cual registró una asistencia.

¿Quién ganó el partido Fulham vs Crystal Palace?

A pesar de que Raúl Jiménez colaboró con una asistencia para el gol de su equipo, Fulham perdió por marcador de 1-2 ante Crystal Palace. Los goles del equipo visitante fueron obra de Eddie Nketiah y Marc Guéhi, mientras que por la escuadra local el anotador fue Harry Wilson.

Esta fue la octava derrota de la campaña para Raúl Jiménez y sus compañeros del Fulham, quienes apenas han logrado obtener cinco triunfos y dos empates en quince compromisos disputados. Esto deja al equipo londinense con 17 puntos, ubicado en la decimoquinta posición de la tabla en la Premier League, a sólo tres lugares de la zona de descenso.

Por su parte, Crystal Palace esta siendo la gran revelación en esta primera mitad del torneo, pues se ubican en el cuarto lugar con 26 unidades. Si logran terminar la temporada en esa posición o mejor, clasificarían a la próxima edición de la UEFA Champions League.

¿Cuántos goles lleva Raúl Jiménez en la temporada 2025/26?

Luego de 15 fechas disputadas en la Premier League, Raúl Jiménez registra 14 apariciones, 2 goles y 2 asistencias. Además, tiene un gol en tres partidos jugados de la Carabao Cup. El delantero, de 34 años de edad, acumula 61 goles en su carrera dentro de la primera división de Inglaterra, siendo el máximo anotador mexicano en la historia de la liga inglesa.

