Este miércoles 17 de septiembre continuó la Jornada 1 de la Champions League, con duelos muy atractivos. Entre los partidos más destacados están el Bayern vs Chelsea, PSG vs Atalanta y Liverpool Atlético de Madrid. Estos son los detalles.

En el Allianz Arena, se llevó a cabo el partido Bayern Munich vs Chelsea. El equipo alemán hizo valer su condición de local y superó al club inglés con marcador de 3-1.

Harry Kane mostró su poder goleador y le anotó dos tantos a los Blues. El Bayern logró el 1-0 al minuto 20 de juego gracias a un autogol. Y minutos después, al 27’, logró el 2-0 por medio de un penal que fue ejecutado a la perfección por Kane.

Chelsea acortó distancias en el minuto 29: el 2-1 llegó con un remate de Cole Palmer dentro del área del equipo local.

Ya en la segunda parte, volvió a aparecer Kane y puso el 3-1 al minuto 63, luego de perfilarse en el área del Chelsea para mandar un disparo rasante que se fue a las redes.

Con ello, Harry Kane llegó a 42 tantos en 58 partidos de Champions. Con los colores del Bayern suma 95 goles en 102 juegos disputados.

París SG vapuleó al Atalanta en la Jornada 1

Mientras que en el Parque de los Príncipes, el París Saint-Germain dio cuenta del Atalanta con facilidad. El 4-0 reflejó la superioridad de los galos ante su público.

Fabián Ruiz mandó un balón preciso al área y el capitán Marquinhos sólo tuvo que empujarlo para el 1-0 al minuto 3. Y en el 39´, Khvicha Kvaratskhelia aportó el 2-0 luego de una gran jugada individual.

Ya en la segunda parte Nuno Mendes colocó el 3-0 en las redes al 51'. Para que Gonzalo Ramos cerrara la cuenta el 91 con el 4-0, ante un Atalanta que no tuvo capacidad de reacción.

Inter de Milán fue mejor que el Ajax en la Jornada 1 de Champions

Y en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam, el Ajax no logró quedar bien ante su propia afición, porque fue derrotado 0-2 por el Inter de Milán.

El triunfo fue fruto del buen funcionamiento colectivo del conjunto nerazzurro, pero también se debió a la contundencia del delantero Marcus Thuram, que acertó con dos espectaculares remates de cabeza: el 1-0 fue al minuto 42. Y al inicio de la segunda parte, Thuram consolidó el marcador haciendo el 2-0 luego de un gran servicio de Çalhanoglu.

Fue entonces que el partido quedó sentenciado, porque el Ajax no logró inquietar a su rival en toda la segunda parte.

Champions League: Liverpool venció en los minutos finales al Atlético de Madrid

En otro frente, en Anfield, se llevó a cabo el Liverpool vs Atlético de Madrid: un partidazo que se decidió hasta el último minuto con un gol del equipo inglés, que ganó 3-2 a los colchoneros.

Antes del minuto 10 el Liverpool ya se había puesto adelante: El 1-0 fue del lateral Andrew Robertson (4’), mientras que el delantero Mohamed Salah anotó el 2-0 al 6’.

Parecía que el equipo inglés se encaminaba a una goleada, pero el Atlético de Madrid reaccionó con un doblete de Marcos Llorente, quien acortó distancias antes de la pausa de medio tiempo. El 2-1 le dio esperanzas a los colchoneros.

Ya en la segunda mitad, al 81, Llorente logró emparejar las acciones con el 2-2. El marcador ya reflejaba lo parejo y disputado que fue el duelo.

Parecía que ambos conjuntos repartirían puntos, hasta que llegó un servicio al área que fue conectado de cabeza por el defensa rojo Virgil van Dijk para poner el 3-2 al minuto 92. Un premio al juego aéreo de los ingleses y un mazazo en el ánimo de los españoles. Luego de eso, ya no hubo más peligro y el silbatazo final selló el triunfo del Liverpool.

Resultados del martes 16 de septiembre:

PSV Eindhoven 1-3 Union St-Gilloise

Athletic 0-2 Arsenal

Real Madrid 2-1 Marsella

Juventus 4-4 Borussia Dortmund

Tottenham 1-0 Villarreal

Benfica 2-3 Qarabag

Resultados del miércoles 17 de septiembre:

Ajax 0-2 Inter de Milán

Bayern Múnich 3-1 Chelsea

París SG 4-0 Atalanta

Liverpool 3-2 Atlético de Madrid

Olympiacos 0-0 Pafos FC

Slavia Praga 2-2 Bodo/Glimt

