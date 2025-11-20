España Sobrevive al Susto y Avanza a Semifinales de Copa Davis Sin Alcaraz

La selección española dio un paso vital en su camino por reconquistar la Copa Davis, después de imponerse a República Checa en una serie que terminó convirtiéndose en un auténtico examen de carácter. Sin su gran figura, Carlos Alcaraz, ausente por lesión, el conjunto dirigido por David Ferrer tuvo que exprimir cada punto para mantenerse con vida.

El duelo comenzó con complicaciones: Pablo Carreño no logró descifrar el juego de Jakub Mensik y cedió el primer punto en dos parciales muy trabajados. Ese golpe puso a España contra el margen, obligada a reaccionar para no despedirse en cuartos de final.

La respuesta llegó desde la raqueta de Jaume Munar, que sacó un triunfo clave en un encuentro lleno de tensión y en el que los checos movieron sus piezas al prescindir del doblista especializado Adam Pavlasek. La estrategia no dio frutos y permitió a la “Armada” equilibrar la eliminatoria.

Todo quedó en manos del dobles, donde Marcel Granollers y Pedro Martínez protagonizaron una actuación de enorme temple. Frente a Mensik y Tomás Machac, los españoles se impusieron en dos desempates consecutivos, en un partido marcado por mínimos detalles y oportunidades desperdiciadas por los checos, quienes dejaron escapar varios puntos de set.

Con esa victoria, España selló su pase a las semifinales, donde espera rival del cruce entre Argentina y Alemania. En la otra mitad del cuadro, Italia se medirá con la sorprendente Bélgica, que se ha convertido en la revelación del torneo.

