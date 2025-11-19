Mundial 2026: Quedan Definidos los Bombos Para el Sorteo
La FIFA actualizó el ranking y dejó listos los cuatro bombos para el sorteo del 5 de diciembre.
A solo días del sorteo oficial, la Copa del Mundo 2026 —la primera con 48 selecciones— ya definió cómo quedarán distribuidos los equipos en los bombos. Tras la publicación del ranking FIFA de noviembre, cada país conoce su posición y espera con ansias el sorteo del viernes 5 de diciembre, que se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C.
Los tres anfitriones ya tienen su lugar asegurado como cabezas de serie:
- México en A1
- Canadá en B1
- Estados Unidos en D1
El anuncio fue realizado por el presidente estadounidense Donald J. Trump y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, quienes confirmaron el prestigioso recinto capitalino como sede del sorteo.
¿Cómo funcionará el sorteo?
Con la expansión a 48 equipos, la competencia se dividirá en 12 grupos de cuatro selecciones. El sorteo ordenará a los clasificados, dejando aún vacantes los espacios correspondientes a:
- 4 boletos del repechaje europeo
- 2 boletos de la repesca intercontinental.
Reglas clave:
- No podrán coincidir selecciones de la misma confederación (salvo Europa).
- Habrá cuatro bombos, determinados por ranking.
- En cuatro grupos habrá dos equipos europeos.
Los repechajes se jugarán en marzo de 2026, incluyendo seis países buscando los últimos dos cupos globales. En paralelo, la UEFA realizará su propio proceso para entregar sus últimas cuatro plazas.
Bombo 1 – Cabezas de serie
Estados Unidos
México
Canadá
Argentina
Brasil
Inglaterra
Francia
Portugal
Países Bajos
Alemania
Bélgica
España
Bombo 2
Croacia
Marruecos
Colombia
Uruguay
Senegal
Suiza
Japón
Irán
Corea del Sur
Ecuador
Austria
Australia
Bombo 3
Noruega
Panamá
Egipto
Argelia
Escocia
Paraguay
Túnez
Costa de Marfil
Uzbekistán
Qatar
Arabia Saudita
Sudáfrica
Bombo 4
Jordania
Cabo Verde
Ghana
Curazao
Haití
Nueva Zelanda
Repechaje Europa 1
Repechaje Europa 2
Repechaje Europa 3
Repechaje Europa 4
Repesca Intercontinental 1
Repesca Intercontinental 2
