Mundial 2026: Quedan Definidos los Bombos Para el Sorteo

A solo días del sorteo oficial, la Copa del Mundo 2026 —la primera con 48 selecciones— ya definió cómo quedarán distribuidos los equipos en los bombos. Tras la publicación del ranking FIFA de noviembre, cada país conoce su posición y espera con ansias el sorteo del viernes 5 de diciembre, que se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C.

Los tres anfitriones ya tienen su lugar asegurado como cabezas de serie:

México en A1

Canadá en B1

Estados Unidos en D1

Noticia relacionada: Difunden Video de Donald Trump con Cristiano Ronaldo; ¿Qué Dijo el Presidente de EUA?

Video: Mundial 2026: Trump Anuncia el ‘FIFA PASS’ para Agilizar Trámites Migratorios

El anuncio fue realizado por el presidente estadounidense Donald J. Trump y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, quienes confirmaron el prestigioso recinto capitalino como sede del sorteo.

¿Cómo funcionará el sorteo?

Con la expansión a 48 equipos, la competencia se dividirá en 12 grupos de cuatro selecciones. El sorteo ordenará a los clasificados, dejando aún vacantes los espacios correspondientes a:

4 boletos del repechaje europeo

2 boletos de la repesca intercontinental.

Reglas clave:

No podrán coincidir selecciones de la misma confederación (salvo Europa).

Habrá cuatro bombos, determinados por ranking.

En cuatro grupos habrá dos equipos europeos.

Los repechajes se jugarán en marzo de 2026, incluyendo seis países buscando los últimos dos cupos globales. En paralelo, la UEFA realizará su propio proceso para entregar sus últimas cuatro plazas.

Bombo 1 – Cabezas de serie

Estados Unidos

México

Canadá

Argentina

Brasil

Inglaterra

Francia

Portugal

Países Bajos

Alemania

Bélgica

España

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Senegal

Suiza

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repechaje Europa 1

Repechaje Europa 2

Repechaje Europa 3

Repechaje Europa 4

Repesca Intercontinental 1

Repesca Intercontinental 2

Historias destacadas: