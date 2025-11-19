Difunden Video de Donald Trump con Cristiano Ronaldo; ¿Qué Dijo el Presidente de EUA?

Cristiano Ronaldo estuvo presente en una cena dentro de la Casa Blanca, la noche del pasado martes 18 de noviembre. El futbolista portugués compartió la sala con, entre otros, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otras figuras políticas de ese país. También estuvieron presentes personalidades como Elon Musk y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Esta fue la primera vez desde 2014 que Ronaldo viajó Estados Unidos y lo hizo en el marco de la visita del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman. Durante el discurso de Trump en la cena, el mandatario estadounidense habló sobre el portugués que actualmente juega en la liga saudí y ostenta el récord de ser el máximo anotador en la historia del futbol.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Cristiano Ronaldo?

Donald Trump mencionó que su hijo, Barron, "es un gran aficionado de Ronaldo" y bromeó diciendo que "ahora respeta a su padre un poquito más". Esa fue la interacción entre el futbolista y el presidente de Estados Unidos, al menos durante la cena, pues la mañana de este miércoles 19 de noviembre la cuenta oficial de la Casa Blanca en X (antes Twitter), publicó un video en el que ambos están caminando y el jugador de 40 años de edad, ríe acompañado de su pareja, Georgina Rodríguez.

