Cristiano Ronaldo Visitará Estados Unidos por Primera Vez desde 2014 luego de Acusación de Abuso

Cristiano Ronaldo forma parte de la comitiva del príncipe saudí, Mohammed Bin Salman, que visita la Casa Blanca este martes para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo con información reportada por The Athletic. La visita del príncipe heredero de Arabia Saudita marca el regreso de las autoridades de ese país, en siete años, a territorio estadounidense.

De momento no queda claro qué rol tendrá Cristiano Ronaldo en la visita del príncipe Mohammed Bin Salman, sin embargo hace unos días el futbolista de 40 años de edad comentó en una entrevista que Donald Trump "es uno de los tipos que puede ayudar a cambiar el mundo" y reveló que desearía conocerlo y tener una "charla agradable" con él.

¿Cristiano Ronaldo puede entrar a Estados Unidos luego de demanda por violación?

De confirmarse su presencia en la Casa Blanca, esta sería la primera vez que el portugués visite Estados Unidos desde que lo hiciera en 2014, cuando jugó un partido de pretemporada con el Real Madrid. Su ausencia y su posible regreso, levantaron mucha polémica luego de que en 2017 el medio alemán Der Spiegel reveló una investigación periodística sobre un supuesto abuso sexual por parte del futbolista, mismo que habría sucedido en Las Vegas en el año 2009.

En 2022, la jueza federal Jennifer Dorsey desestimó la demanda por violación en contra de Cristiano Ronaldo. La agencia de noticias Associated Press informó que la demandante perdió "ante una corte estadounidense en su intento de obligar al astro internacional del futbol a pagarle millones de dólares además de los 375 mil dólares que ella había cobrado por su silencio tras acusarlo de haberla violado en Las Vegas en 2009".

Es por esa razón que el actual jugador del Al-Nassr en la Saudi Pro League, no tendría ningún tipo de impedimento legal que le prohiba entrar a territorio estadounidense.

Con información de AP y EFE.

